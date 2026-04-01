Feriado de Semana Santa altera rotina de serviços no DF; veja o que funciona

O feriado prolongado da Semana Santa vai modificar o funcionamento de diversos serviços no Distrito Federal a partir desta quinta-feira (2/4), data considerada ponto facultativo pelo Governo do Distrito Federal (GDF). A mudança ocorre às vésperas da Sexta-feira da Paixão, uma das datas mais importantes do calendário cristão.

Até o domingo (5/3), a população deve ficar atenta às alterações no atendimento e no funcionamento de órgãos públicos, transporte e equipamentos de lazer para evitar imprevistos.

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Transporte público

A circulação de ônibus terá ajustes ao longo do período. Na quinta-feira (2/4), a operação segue o padrão de dias úteis. Já na sexta-feira (3/4) e no domingo (5/4), os horários serão equivalentes aos de domingos e feriados, com reforço em linhas por conta das celebrações religiosas. No sábado (4/4), não há mudanças.

O metrô funcionará na sexta-feira (3/4) em horário reduzido, das 7h às 19h.

Serviços e atendimentos

O atendimento presencial em órgãos públicos será impactado. O Detran-DF não abrirá na quinta (2/4) nem na sexta (3/4), retomando as atividades na segunda-feira (6/4). Serviços on-line seguem disponíveis.

A Caesb suspende o atendimento presencial durante todo o feriado, mas mantém funcionamento operacional e canais digitais ativos. A Novacap também interrompe as atividades administrativas, mantendo equipes de plantão para emergências, especialmente na manutenção de áreas verdes.

Unidades do Na Hora, o Centro 18 de Maio e os Conselhos Tutelares não funcionarão na quinta (2/4) e na sexta (3/4), com retorno previsto para segunda-feira (6/4). Em casos urgentes, a orientação é procurar o Cisdeca, pelo telefone 125.

A Subsecretaria de Atendimento a Vítimas de Violência (Subav) segue o mesmo calendário, com suporte emergencial disponível por telefone.

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Serviços mantidos

As áreas consideradas essenciais irão operar sem interrupção. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Defesa Civil seguem com atendimento 24 horas.

Na assistência social, unidades como Centros Pop, Central de Vagas, UPS 24 horas e abrigos funcionam normalmente. Já Cras, Creas e Cecon não terão expediente durante o período.

Equipamentos voltados à proteção de mulheres, como a Casa da Mulher Brasileira e a Casa Abrigo, permanecem abertos em tempo integral.

Saúde

Os atendimentos de urgência seguem garantidos. Samu (192), hospitais regionais, UPAs e a Casa de Parto de São Sebastião funcionam normalmente.

As unidades básicas de saúde operam na quinta-feira (2/4), fecham na sexta (3/4) e reabrem na segunda (6/4). O mesmo vale para serviços odontológicos eletivos.

Atendimentos odontológicos de urgência terão horários específicos: no Hran, 24 horas; no HRG, à noite na quinta e sexta; e no HRT, durante o dia no fim de semana.

Os Caps III e Caps AD III permanecem abertos todos os dias, enquanto outras unidades de saúde mental fecham no feriado, retomando na segunda. Casos emergenciais devem ser encaminhados ao HSVP ou ao Hospital de Base.

Farmácias de alto custo funcionam na quinta (2/4) e no sábado (4/4), mas fecham na sexta (3/4). Ambulatórios e policlínicas seguem o mesmo padrão.

A vacinação ocorre normalmente na quinta (2/4), pausa na sexta (3/4) e terá pontos específicos funcionando no sábado (4/4), a serem divulgados pela Secretaria de Saúde.

Lazer

Os parques do DF permanecem abertos durante todo o feriado, incluindo o Parque da Cidade.

O Zoológico de Brasília funcionará de sexta (3/4) a domingo (5/4), das 8h30 às 16h. Já o Jardim Botânico abre todos os dias do feriado, das 9h às 17h, com gratuidade em horários e dias específicos.

Outros serviços

As agências do Banco de Brasília (BRB) fecham na sexta-feira (3/4) e reabrem na segunda (6/4). Na quinta (2/4), o funcionamento é normal.

A iluminação pública segue com atendimento contínuo, inclusive por canais digitais.

Os restaurantes comunitários operam normalmente durante o feriado, com destaque para um cardápio especial na Sexta-feira da Paixão. A única exceção é a unidade de Ceilândia, que segue fechada para manutenção.

Com informações da Agência Brasília