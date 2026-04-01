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Motorista de aplicativo invade rampa da Câmara dos Deputados; veja vídeo

Condutor acessou com o carro área exclusiva de pedestres no Anexo I da Câmara dos Deputados em meio à chuva com a justificativa de deixar passageiro nesta quarta-feira (1º/4). Caso pode ser investigado

Motorista de aplicativo acessa rampa de acesso para pedestre da Câmara dos Deputados para deixar passageiro - (crédito: Material cedido ao Correio)
Motorista de aplicativo acessa rampa de acesso para pedestre da Câmara dos Deputados para deixar passageiro - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um motorista de aplicativo protagonizou uma cena inusitada na manhã desta quarta-feira (1º/4), ao subir com o carro, em um dia chuvoso, na rampa de acesso do Anexo I da Câmara dos Deputados, em Brasília. 

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A rampa é destinada exclusivamente à circulação de pedestres e funciona como principal acesso externo aos gabinetes do Anexo I. O trânsito de veículos no local não é permitido, sendo restrito ao estacionamento privado da Câmara.

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Veja o vídeo: 

A ação foi registrada por pessoas que estavam no interior do prédio. Nas imagens, o motorista aparece sendo abordado por agentes da Polícia Legislativa Federal, responsáveis pela segurança do local. Também é possível ver o momento em que o passageiro desembarca pela porta traseira do veículo.

O motorista foi identificado pelo Departamento de Polícia Legislativa Federal e o caso deve ser apurado na esfera penal.

Apesar da irregularidade, o passageiro conseguiu desembarcar na entrada do edifício.

Procurada pela reportagem, a Câmara dos Deputados não se manifestou até a publicação desta matéria.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

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Por Paulo Gontijo
postado em 01/04/2026 21:30
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