Motorista de aplicativo invade rampa da Câmara dos Deputados; veja vídeo

Motorista de aplicativo acessa rampa de acesso para pedestre da Câmara dos Deputados para deixar passageiro - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um motorista de aplicativo protagonizou uma cena inusitada na manhã desta quarta-feira (1º/4), ao subir com o carro, em um dia chuvoso, na rampa de acesso do Anexo I da Câmara dos Deputados, em Brasília.

A rampa é destinada exclusivamente à circulação de pedestres e funciona como principal acesso externo aos gabinetes do Anexo I. O trânsito de veículos no local não é permitido, sendo restrito ao estacionamento privado da Câmara.

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Veja o vídeo:

A ação foi registrada por pessoas que estavam no interior do prédio. Nas imagens, o motorista aparece sendo abordado por agentes da Polícia Legislativa Federal, responsáveis pela segurança do local. Também é possível ver o momento em que o passageiro desembarca pela porta traseira do veículo.

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O motorista foi identificado pelo Departamento de Polícia Legislativa Federal e o caso deve ser apurado na esfera penal.

Apesar da irregularidade, o passageiro conseguiu desembarcar na entrada do edifício.

Procurada pela reportagem, a Câmara dos Deputados não se manifestou até a publicação desta matéria.



