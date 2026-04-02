"12 + 1": Celina Leão evita número do PT em cerimônia oficial

A cerimônia de entrega de 13 patrulhas e um drone para a Polícia Militar, na tarde de quarta-feira (1º/4), teve um momento de descontração eleitoral. Em conversa com a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), a governadora Celina Leão (PP) evitou falar o número do PT nas urnas: "12+1".
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Para evitar mencionar o número 13, referente ao PT, Celina faz a soma "12 + 1" e depois inclui o drone na contagem para chegar ao número 14. Veja a conversa:
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Celina Leão: São quantas viaturas?
Voz ao fundo: 13...
Celina Leão: 12 + 1. (seguido de risos e descontração)
Celina Leão: Ó Damares! Não dava para dar 12 ou 14, Damares?
Celina Leão: 14 equipamentos! Porque tem um drone.
As patrulhas e os drones são frutos de emendas da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e somam-se a um investimento que já ultrapassa R$ 100 milhões destinados pela parlamentar à segurança pública da capital. Ela destacou que o apoio à corporação é uma prioridade de seu mandato e antecipou que novos recursos estão por vir.
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