"12 + 1": Celina Leão evita número do PT em cerimônia oficial

Celina Leão e Damares Alves, durante a cerimônia de entrega de novos equipamentos para a PM do Distrito Federal - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

A cerimônia de entrega de 13 patrulhas e um drone para a Polícia Militar, na tarde de quarta-feira (1º/4), teve um momento de descontração eleitoral. Em conversa com a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), a governadora Celina Leão (PP) evitou falar o número do PT nas urnas: "12+1".

Para evitar mencionar o número 13, referente ao PT, Celina faz a soma "12 + 1" e depois inclui o drone na contagem para chegar ao número 14. Veja a conversa:

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Celina Leão: São quantas viaturas?

Voz ao fundo: 13...

Celina Leão: 12 + 1. (seguido de risos e descontração)

Celina Leão: Ó Damares! Não dava para dar 12 ou 14, Damares?

Celina Leão: 14 equipamentos! Porque tem um drone.

As patrulhas e os drones são frutos de emendas da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e somam-se a um investimento que já ultrapassa R$ 100 milhões destinados pela parlamentar à segurança pública da capital. Ela destacou que o apoio à corporação é uma prioridade de seu mandato e antecipou que novos recursos estão por vir.