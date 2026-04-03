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Seis secretários e 4 administradores são exonerados em edição extra do DODF

Mudanças ocorrem a pedido em meio ao período de desincompatibilização e elevam para 12 o número de secretários que deixaram o governo recentemente

Hélvia Paranaguá foi uma das secretárias exoneradas por Celina Leão. Ela vai concorrer a um cargo de deputada federal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Hélvia Paranaguá foi uma das secretárias exoneradas por Celina Leão. Ela vai concorrer a um cargo de deputada federal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) exonerou seis secretários de Estado, quatro administradores regionais e o defensor público-geral do DF em edição extra do Diário Oficial publicada na quinta-feira (2/4). Conforme o documento, todas as saídas ocorreram “a pedido”. Com essas mudanças, agora chega a 12 o número de secretários que deixaram o governo em meio ao período de desincompatibilização.

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Entre os exonerados estão Gustavo do Vale Rocha (Casa Civil), Marcela Meira Passamani (Justiça e Cidadania), Hélvia Miridan Paranaguá Fraga (Educação), Sandro Torres Avelar (Segurança Pública), Francisco Cláudio de Abrantes (Cultura e Economia Criativa) e Agaciel da Silva Maia (Relações Institucionais).

Outras exonerações

Também foram dispensados os administradores regionais Gustavo Almeida Aires (Cruzeiro), Reginaldo Rocha Sardinha (Sudoeste/Octogonal), Telma Rufino Alves (Arniqueira) e Cláudio Ferreira Domingues (Sol Nascente/Pôr do Sol).

Na Defensoria Pública do Distrito Federal, Celestino Chupel deixou o cargo de defensor público-geral que agora será ocupado Reinaldo Rossano Alves com mandato de dois anos.

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Entre as nomeações realizadas, o governo indicou Daniel Lago Maia para a Secretaria de Relações Institucionais e Iêdes Soares Braga para assumir interinamente a Secretaria de Educação.

Confira quem foram os secretários exonerados do GDF:

  • Gustavo Rocha será candidato a vice na chapa de Celina Leão
    Gustavo Rocha será candidato a vice na chapa de Celina Leão Joel Rodrigues/Agência Brasília
  • Cláudio Abrantes foi exonerado da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ele vai tentar retornar à Câmara Legislativa do DF como deputado distrital
    Cláudio Abrantes foi exonerado da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ele vai tentar retornar à Câmara Legislativa do DF como deputado distrital Carlos Vieira/CB Press
  • Agaciel Maia (PL), secretário de Relações Institucionais: será candidato a deputado federal
    Agaciel Maia (PL), secretário de Relações Institucionais: será candidato a deputado federal Ed Alves/CB/D.A Press
  • Marcela Passamani (MDB), secretária de Justiça e Cidadania: vai concorrer a uma vaga de deputada distrital
    Marcela Passamani (MDB), secretária de Justiça e Cidadania: vai concorrer a uma vaga de deputada distrital Ed Alves/CB/DA.Press
  • Sandro Avelar (PSDB), secretário de Segurança Pública: aproveitando os bons números da segurança no DF, o secretário vai concorrer a uma vaga de deputado federal
    Sandro Avelar (PSDB), secretário de Segurança Pública: aproveitando os bons números da segurança no DF, o secretário vai concorrer a uma vaga de deputado federal Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Hélvia Paranaguá foi uma das secretárias exoneradas por Celina Leão. Ela vai concorrer a um cargo de deputada federal
    Hélvia Paranaguá foi uma das secretárias exoneradas por Celina Leão. Ela vai concorrer a um cargo de deputada federal Minervino Júnior/CB/D.A.Press
 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 03/04/2026 12:26 / atualizado em 03/04/2026 12:33
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