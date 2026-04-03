Seis secretários e 4 administradores são exonerados em edição extra do DODF

Hélvia Paranaguá foi uma das secretárias exoneradas por Celina Leão. Ela vai concorrer a um cargo de deputada federal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) exonerou seis secretários de Estado, quatro administradores regionais e o defensor público-geral do DF em edição extra do Diário Oficial publicada na quinta-feira (2/4). Conforme o documento, todas as saídas ocorreram “a pedido”. Com essas mudanças, agora chega a 12 o número de secretários que deixaram o governo em meio ao período de desincompatibilização.

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Entre os exonerados estão Gustavo do Vale Rocha (Casa Civil), Marcela Meira Passamani (Justiça e Cidadania), Hélvia Miridan Paranaguá Fraga (Educação), Sandro Torres Avelar (Segurança Pública), Francisco Cláudio de Abrantes (Cultura e Economia Criativa) e Agaciel da Silva Maia (Relações Institucionais).

Outras exonerações

Também foram dispensados os administradores regionais Gustavo Almeida Aires (Cruzeiro), Reginaldo Rocha Sardinha (Sudoeste/Octogonal), Telma Rufino Alves (Arniqueira) e Cláudio Ferreira Domingues (Sol Nascente/Pôr do Sol).

Na Defensoria Pública do Distrito Federal, Celestino Chupel deixou o cargo de defensor público-geral que agora será ocupado Reinaldo Rossano Alves com mandato de dois anos.

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Entre as nomeações realizadas, o governo indicou Daniel Lago Maia para a Secretaria de Relações Institucionais e Iêdes Soares Braga para assumir interinamente a Secretaria de Educação.

Confira quem foram os secretários exonerados do GDF:















