Sesc-DF abre seleção para médicos com salário de R$ 14 mil

O Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) abriu processo seletivo para contratação de médicos especialistas nas áreas de cardiologia, neurologia e geriatria. O salário inicial é de R$ 14.269,49 para uma carga horária de 20 horas semanais.
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Os profissionais selecionados atuarão em escala, podendo trabalhar em qualquer dia da semana, incluindo finais de semana. As inscrições estão abertas até a próxima terça-feira, 7 de abril, e devem ser feitas pela plataforma Empregare.
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Saiba Mais
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Além da inscrição, os candidatos precisam realizar a etapa de comprovação de requisitos, que já está disponível desde o início do período e segue até 10 de abril, às 23h59.
Veja os requisitos para participar
Para concorrer às vagas, é necessário:
- Graduação em Medicina;
- Residência médica na especialidade escolhida;
- Registro de Qualificação de Especialista (RQE);
- Registro ativo no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal;
- Experiência mínima de seis meses na área.
O RQE é um registro que comprova a especialização do médico junto ao conselho profissional.
Exigências por especialidade
Cada área tem critérios específicos, além dos requisitos gerais:
Cardiologia
Experiência em emergência cardiológica, atendimento clínico e realização de exames.
Neurologia
Atuação comprovada na área de neurologia clínica.
Geriatria
Experiência no cuidado de pacientes idosos.
Atuação na rede do Sesc-DF
Os profissionais aprovados vão integrar a rede de atendimento do Sesc-DF, que desenvolve ações voltadas à promoção da saúde e à qualidade de vida da população no Distrito Federal.
Mais detalhes
- Processo seletivo: Médico Especialista – Sesc-DF
- Inscrições: de 31/03 a 07/04/2026
- Comprovação de requisitos: até 10/04/2026 (23h59)
- Salário: R$ 14.269,49
- Carga horária: 20 horas semanais
- Os interessados devem acessar a plataforma Empregare para se inscrever, atualizar o currículo e acompanhar as etapas do processo seletivo.