Sesc-DF abre seleção para médicos com salário de R$ 14 mil

Os profissionais selecionados atuarão em escala, podendo trabalhar em qualquer dia da semana, incluindo finais de semana - (crédito: Whisk/Google IA)

O Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) abriu processo seletivo para contratação de médicos especialistas nas áreas de cardiologia, neurologia e geriatria. O salário inicial é de R$ 14.269,49 para uma carga horária de 20 horas semanais.

Os profissionais selecionados atuarão em escala, podendo trabalhar em qualquer dia da semana, incluindo finais de semana. As inscrições estão abertas até a próxima terça-feira, 7 de abril, e devem ser feitas pela plataforma Empregare.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além da inscrição, os candidatos precisam realizar a etapa de comprovação de requisitos, que já está disponível desde o início do período e segue até 10 de abril, às 23h59.

Veja os requisitos para participar

Para concorrer às vagas, é necessário:

Graduação em Medicina;

Residência médica na especialidade escolhida;

Registro de Qualificação de Especialista (RQE);

Registro ativo no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal;

Experiência mínima de seis meses na área.

O RQE é um registro que comprova a especialização do médico junto ao conselho profissional.

Leia também: Feira da Goiaba agita Brazlândia com shows e gastronomia a partir de sábado

Exigências por especialidade

Cada área tem critérios específicos, além dos requisitos gerais:

Cardiologia

Experiência em emergência cardiológica, atendimento clínico e realização de exames.

Neurologia

Atuação comprovada na área de neurologia clínica.

Geriatria

Experiência no cuidado de pacientes idosos.

Atuação na rede do Sesc-DF

Os profissionais aprovados vão integrar a rede de atendimento do Sesc-DF, que desenvolve ações voltadas à promoção da saúde e à qualidade de vida da população no Distrito Federal.

Mais detalhes

Processo seletivo : Médico Especialista – Sesc-DF

: Médico Especialista – Sesc-DF Inscrições : de 31/03 a 07/04/2026

: de 31/03 a 07/04/2026 Comprovação de requisitos : até 10/04/2026 (23h59)

: até 10/04/2026 (23h59) Salário : R$ 14.269,49

: R$ 14.269,49 Carga horária : 20 horas semanais

: 20 horas semanais Os interessados devem acessar a plataforma Empregare para se inscrever, atualizar o currículo e acompanhar as etapas do processo seletivo.