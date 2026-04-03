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Sesc-DF abre seleção para médicos com salário de R$ 14 mil

Vagas são para cardiologia, neurologia e geriatria; inscrições vão até 7 de abril e exigem experiência mínima de seis meses

Os profissionais selecionados atuarão em escala, podendo trabalhar em qualquer dia da semana, incluindo finais de semana - (crédito: Whisk/Google IA)
Os profissionais selecionados atuarão em escala, podendo trabalhar em qualquer dia da semana, incluindo finais de semana - (crédito: Whisk/Google IA)

O Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) abriu processo seletivo para contratação de médicos especialistas nas áreas de cardiologia, neurologia e geriatria. O salário inicial é de R$ 14.269,49 para uma carga horária de 20 horas semanais.

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Os profissionais selecionados atuarão em escala, podendo trabalhar em qualquer dia da semana, incluindo finais de semana. As inscrições estão abertas até a próxima terça-feira, 7 de abril, e devem ser feitas pela plataforma Empregare.

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Saiba Mais

Além da inscrição, os candidatos precisam realizar a etapa de comprovação de requisitos, que já está disponível desde o início do período e segue até 10 de abril, às 23h59.

Veja os requisitos para participar

Para concorrer às vagas, é necessário:

  • Graduação em Medicina;
  • Residência médica na especialidade escolhida;
  • Registro de Qualificação de Especialista (RQE);
  • Registro ativo no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal;
  • Experiência mínima de seis meses na área.

O RQE é um registro que comprova a especialização do médico junto ao conselho profissional.

Exigências por especialidade

Cada área tem critérios específicos, além dos requisitos gerais:

Cardiologia
Experiência em emergência cardiológica, atendimento clínico e realização de exames.

Neurologia
Atuação comprovada na área de neurologia clínica.

Geriatria
Experiência no cuidado de pacientes idosos.

Atuação na rede do Sesc-DF

Os profissionais aprovados vão integrar a rede de atendimento do Sesc-DF, que desenvolve ações voltadas à promoção da saúde e à qualidade de vida da população no Distrito Federal.

Mais detalhes

  • Processo seletivo: Médico Especialista – Sesc-DF
  • Inscrições: de 31/03 a 07/04/2026
  • Comprovação de requisitos: até 10/04/2026 (23h59)
  • Salário: R$ 14.269,49
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Os interessados devem acessar a plataforma Empregare para se inscrever, atualizar o currículo e acompanhar as etapas do processo seletivo.

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Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 03/04/2026 11:55
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