Homem que matou testemunha de assalto a facadas é identificado pela PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou o autor de um homicídio motivado por vingança ocorrido na madrugada do último domingo (29/3), no bairro Veredas. O homem foi morto a facadas após ser confrontado pelo criminoso Kauã Geovani Monte de Souza. A investigação aponta que, em 2015, a vítima havia ajudado a condenar o assassino por um roubo à residência. O mandado de prisão contra ele foi deferido pela Justiça no final da tarde dessa quarta-feira (1º/4), mas o homem segue foragido.

O crime aconteceu na Quadra 5 do bairro, quando a vítima encontrou em via pública o homem que a havia assaltado anos antes. Na ocasião, o assaltante passou a ofender a vítima, chamando-a de “X9”, em represália ao reconhecimento feito durante a audiência judicial do caso em 2016. A discussão escalou quando um terceiro indivíduo, amigo do autor do roubo, interveio na situação armado com uma faca.

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De acordo com a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), esse comparsa perseguiu a vítima pelas ruas de Brazlândia e, ao alcançá-la, desferiu diversos golpes fatais. As equipes de investigação realizaram diligências e solicitaram a prisão do suspeito ao Plantão Judicial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

Como o investigado ainda não foi localizado, a polícia divulgou sua imagem e solicita a colaboração da comunidade. Informações sobre o paradeiro do autor podem ser repassadas de forma anônima e sigilosa por meio do Disque-Denúncia 197.