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Homem é preso por importunação sexual no Morro da Capelinha

Suspeito de 24 anos teria assediado jovem de 17 anos durante Via Sacra no Morro da Capelinha. Autor reagiu com agressividade ao ser confrontado pela mãe da vítima

Evento reuniu cerca de 100 mil pessoas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Evento reuniu cerca de 100 mil pessoas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na tarde de sexta-feira (3/4), sob a acusação de importunação sexual e ameaça durante a encenação da Via Sacra, no Morro da Capelinha. O crime ocorreu por volta das 14h30, quando uma adolescente de 17 anos foi abordada de forma invasiva pelo suspeito enquanto caminhava pelo evento. A mãe da jovem presenciou o momento em que o agressor passou a mão no corpo da filha e o confrontou imediatamente.

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De acordo com o relato da mãe aos policiais do 14º Batalhão, o homem reagiu com violência ao ser questionado, arremessando uma garrafa de cerveja no chão e proferindo ameaças antes de tentar fugir entre as barracas do evento.

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Com base nas características físicas e vestimentas do autor, os militares conseguiram localizá-lo ainda no sítio histórico. No momento da abordagem, o indivíduo apresentava sinais claros de embriaguez e comportamento alterado.

Ao ser questionado pela guarnição, o homem negou o assédio. "O autor alegou que apenas teria esbarrado na vítima", informou a equipe policial. No entanto, diante do reconhecimento firme feito pela mãe e pela adolescente, ele recebeu voz de prisão.

O suspeito, que já possui antecedentes criminais por receptação, coação no curso do processo e crimes no âmbito da Lei Maria da Penha, foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) para a formalização do flagrante. Também durante a celebração, uma criança se perdeu dos pais na multidão e foi acolhida pela equipe, que a levou até sua casa. 

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 04/04/2026 11:35
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