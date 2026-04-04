Homem é preso por importunação sexual no Morro da Capelinha

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na tarde de sexta-feira (3/4), sob a acusação de importunação sexual e ameaça durante a encenação da Via Sacra, no Morro da Capelinha. O crime ocorreu por volta das 14h30, quando uma adolescente de 17 anos foi abordada de forma invasiva pelo suspeito enquanto caminhava pelo evento. A mãe da jovem presenciou o momento em que o agressor passou a mão no corpo da filha e o confrontou imediatamente.

De acordo com o relato da mãe aos policiais do 14º Batalhão, o homem reagiu com violência ao ser questionado, arremessando uma garrafa de cerveja no chão e proferindo ameaças antes de tentar fugir entre as barracas do evento.

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Com base nas características físicas e vestimentas do autor, os militares conseguiram localizá-lo ainda no sítio histórico. No momento da abordagem, o indivíduo apresentava sinais claros de embriaguez e comportamento alterado.

Ao ser questionado pela guarnição, o homem negou o assédio. "O autor alegou que apenas teria esbarrado na vítima", informou a equipe policial. No entanto, diante do reconhecimento firme feito pela mãe e pela adolescente, ele recebeu voz de prisão.

O suspeito, que já possui antecedentes criminais por receptação, coação no curso do processo e crimes no âmbito da Lei Maria da Penha, foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) para a formalização do flagrante. Também durante a celebração, uma criança se perdeu dos pais na multidão e foi acolhida pela equipe, que a levou até sua casa.