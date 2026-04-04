Sábado terá tempo abafado e alerta de temporais em todo o DF

Bom dia, Brasilia! Dia será de calor e pancadas de chuva no fim da tarde - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, brasiliense! Neste sábado (4/4), o Distrito Federal amanheceu encoberto por nuvens e com registros de chuvas isoladas. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nebulosidade e as temperaturas amenas devem permanecer. São esperadas precipitações acompanhadas de trovoadas no fim da tarde e início da noite.

Devido às pancadas de chuva, o DF está sob aviso amarelo de chuvas intensas e rajadas de vento moderadas. Hoje, a temperatura mínima foi 19°C e a máxima deve chegar a 28°C, com expectativa de elevação, favorecendo o tempo abafado. Já a umidade varia entre 45% e 85%.

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No feriado de Páscoa (5), as condições permanecem semelhantes, com nebulosidade e máxima de 28ºC no DF. O mesmo vale para o início da próxima semana, que ainda deve registrar pancadas de chuva. O conselho é sair de casa acompanhado do guarda-chuva, mas sem dispensar o protetor solar. Bom sábado!

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro.

Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais.

Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.