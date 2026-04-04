Tensão na Via Sacra: Mulher entra em parto no Morro da Capelinha

Celebração registrou a presença de mais de 100 mil fiéis - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma mulher entrou em trabalho de parto e precisou ser socorrida às pressas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) durante a tradicional encenação da Via Sacra, no Morro da Capelinha, em Planaltina. O caso foi o destaque operacional da corporação nessa sexta-feira (3/4), em meio ao público estimado de 100 mil pessoas que acompanharam a Paixão de Cristo. A gestante recebeu os primeiros cuidados das equipes de prontidão no local e foi encaminhada imediatamente para a rede hospitalar da região.

Apesar da intercorrência com a gestante, o balanço final da Operação Via Sacra 2026 não registrou ocorrências graves. Ao todo, os 215 bombeiros militares empregados na estrutura realizaram 14 atendimentos pré-hospitalares.

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Celebração registrou a presença de mais de 100 mil fiéis (foto: Divulgação/CBMDF)

Além do início do trabalho de parto, as equipes socorreram três pessoas com quadros de mal súbito, três em crises de ansiedade, duas com hipoglicemia, um desmaio, um caso de hipertensão e um de ferimentos leves causados por queda da própria altura. Do total de atendidos, nove foram levados ao posto médico montado no evento e quatro tiveram a situação resolvida no próprio local.

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A operação contou com o suporte de 25 viaturas voltadas para prevenção, salvamento e combate a incêndios, integrando o esquema de segurança coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSPDF). Segundo o CBMDF, o trabalho conjunto entre as forças policiais e a organização do evento permitiu que a encenação transcorresse com tranquilidade.