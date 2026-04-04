Defensoria Pública terá 33ª edição do Dia da Mulher nesta terça-feira (7/4)

O evento é realizado mensalmente pela Defensoria Pública do Distrito Federal - (crédito: DPDF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realiza nesta terça-feira (7/4) a 33ª edição do projeto Dia da Mulher, ação voltada à promoção da cidadania e ao acesso à Justiça para mulheres em situação de vulnerabilidade no DF.

O evento ocorre das 8h às 14h, no Nuclão da DPDF (Setor Comercial Norte, Quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hran). Com mais de 63,4 mil atendimentos realizados ao longo das edições, o projeto se consolidou como uma das principais iniciativas do tipo na capital.

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Serviços principais oferecidos:

DPDF: orientação jurídica, exames de DNA gratuitos, passe livre para vítimas de violência, mediação e atendimento psicossocial

Polícia Civil: emissão de carteira de identidade

SES/DF: multivacinação

Sesc/DF: exame citopatológico e odontologia

Secretaria da Mulher: orientação a vítimas de violência e doação de absorventes

Sedet/DF: vagas de emprego, seguro-desemprego e microcrédito

Codhab: regularização habitacional e inscrições

Caixa: consultas e desbloqueio de aplicativos

BRB Mobilidade: cadastro para cartão de transporte

O projeto oferece ainda brinquedoteca para os filhos das participantes, além de serviços como corte de cabelo, design de sobrancelhas, aferição de pressão, distribuição de kits de higiene e alimentos, e emissão de documentos como Carteira do Artesão e Cartão Creche.

Mais informações pela Central de Relacionamento (CRC) pelo telefone 129, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

*Com informações da Defensoria Pública do Distrito Federal