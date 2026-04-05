Loja de móveis pega fogo em Taguatinga neste domingo de Páscoa (5/4)

Uma loja de móveis pegou fogo na tarde deste domingo (5/4) na QI 8, Lote 12, Setor Industrial de Taguatinga Norte. Uma vez que o estabelecimento estava fechado no momento do incêndio, não houve vítimas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 12h22 empenhando quatro viaturas de socorro.

Ao chegarem ao local, as guarnições depararam-se com fumaça saindo pela fachada da loja de móveis planejados. Como o estabelecimento encontrava-se fechado, os militares realizaram o arrombamento tático para acessar o interior da edificação e combater o foco do incêndio.



A extinção das chamas foi realizada com o uso de linhas de mangueiras pressurizadas, permitindo o rápido controle do fogo e evitando a propagação para os lotes vizinhos. Devido ao acúmulo de gases no ambiente, as equipes utilizaram ventiladores mecânicos para realizar a ventilação tática e a exaustão forçada da fumaça.



A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incidente. Após os procedimentos de rescaldo e a garantia da segurança estrutural, o local ficou sob a responsabilidade do proprietário.

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