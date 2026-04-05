Adeus à criança que faleceu após parada cardíaca será nesta segunda-feira (6/4)

Apesar dos esforços das equipes de resgate e de saúde, a criança não resistiu - (crédito: @liajorosal/Instagram/Reprodução)

Será sepultado nesta segunda-feira (6/4) o corpo do pequeno Lorenzo Rosal Cavalcanti Santos Oliveira, 10 anos. A criança morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória no Guará. Segundo familiares, o menino enfrentava graves crises epilépticas devido à Síndrome de Dravet, uma condição genética que o afetava desde os primeiros dias de sua vida.

O corpo de Lorenzo será velado na Capela 1 do Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. A cerimônia está prevista para começar às 14h. O sepultamento será às 16h.

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Saúde e desafios

Em publicações nas redes sociais, Lia compartilhava sobre a epilepsia genética que seu filho enfrentava. Lorenzo, descrito como amoroso e sensível, vivia com diagnósticos como autismo e Síndrome de Dravet, condições que eram monitoradas com cuidado pela mãe. A rara síndrome causava intensas crises epilépticas desde os primeiros meses de vida.

“Você nos ensinou a viver no seu mundo de uma forma cheia de amor”, escreveu Eliana em uma publicação.

A dor pela perda de Lorenzo levou a família a decidir pela doação de seus órgãos, uma vez que ele foi diagnosticado com morte cerebral. “Saber que uma parte de você vai salvar outras vidas só mostra para nós o quanto você era luz”, escreveu a mãe.