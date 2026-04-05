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Páscoa

Brasilienses aproveitam o dia ensolarado para celebrar a Páscoa no Eixão

Famílias e amigos se reuniram para curtir a música ao vivo, os brinquedos para as crianças e o Sol da capital

05.04.2026 FOTOS: CARLOS VIEIRA - Páscoa no EIXÃO - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)
05.04.2026 FOTOS: CARLOS VIEIRA - Páscoa no EIXÃO - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

No domingo de Páscoa, o Eixão do Lazer foi espaço para celebração em um dia de Sol na capital. Com cangas e cadeiras de praia espalhadas na altura da 204 norte, familiares e amigos aproveitaram a tarde com alto astral e muita música ao vivo, que ficou por conta do Choro no Eixo.

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O servidor público Hugo Rodrigues já está acostumado a frequentar o Eixão com a família pela tranquilidade do local. “A gente almoçou antes, veio para cá, a gente costuma vir quase todo domingo dar uma passada aqui. É bom que tem um parquinho para criança, ficamos escutando uma música, tomando um chopp, comer alguma coisa. Já é um costume nosso”, afirma.

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Raquel Soares estava em clima de dupla celebração, comemorando seu aniversário no domingo de Páscoa. A professora da Universidade de Brasília reuniu os amigos no Eixão, que ela já está acostumada a frequentar. “Sempre que possível venho domingo para o Eixão, venho curtir o chorinho. Acho que não é toda cidade que tem um ambiente tão lindo, tão harmonioso e com música de tão boa qualidade. Hoje eu vim comemorar com todo mundo nesse dia lindo. Comemorar tudo junto, Páscoa é Renascimento, é alegria, estamos comemorando tudo”, comenta a aniversariante.

Lia Silva, auditora, não é religiosa, mas estava celebrando o aniversário da amiga e acredita que o Eixão é um ótimo lugar para qualquer comemoração. “Tem uma música de muito boa qualidade. O ambiente que criaram com a sombra, as árvores, o público que frequenta também é muito acolhedor. Sempre que alguém vem para Brasília dos meus amigos, eu trago para cá, é obrigatório conhecer”, destaca Lia.

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Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 05/04/2026 17:29
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