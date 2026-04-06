Agências oferecem vagas com salários de até R$ 3,6 mil nesta segunda

As agências do trabalhador do Distrito Federal iniciam a semana com 427 oportunidades de emprego disponíveis para diversos níveis de escolaridade. O destaque salarial desta segunda-feira (6/4) é para o cargo de técnico de segurança do trabalho, em Águas Claras, com remuneração de R$ 3,6 mil mais benefícios. Para esta função, exige-se ensino médio completo e experiência prévia.

Em relação à demanda, o destaque é o setor varejista. Há 110 vagas para repositor de mercadorias, 60 para operador de caixa, 40 para açougueiro, 40 para atendente de lanchonete, 40 para fiscal de prevenção de perdas, 30 para balconista, 20 para frentista, entre outras. Os salários partem de R$ 1.621.

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O cronograma de contratações também reserva vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) em Taguatinga, com seis postos para auxiliar administrativo e três para operador de telemarketing ativo, oferecendo salário de R$ 1.750.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador espalhadas pelo DF, que funcionam das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível hoje, o cadastro permanece no sistema da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) para futuros processos seletivos.

Além dos candidatos, empreendedores que desejam ofertar vagas ou utilizar a infraestrutura das agências para a realização de entrevistas podem realizar o cadastro presencialmente ou por meio do e-mail oficial da secretaria (gcv@sedet.df.gov.br). O Canal do Empregador, disponível no site da Sedet-DF, também é uma ferramenta direta para que empresas disponibilizem novas posições no mercado de trabalho da capital.