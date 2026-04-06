Homem fica em estado grave após ser espancado na Rodoviária do Plano Piloto

Tentativa de homicídio ocorreu na tarde do último domingo (5) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem acusado de tentativa de homicídio após uma briga violenta entre pessoas em situação de rua na plataforma "E" da Rodoviária do Plano Piloto. A vítima foi brutalmente espancada com socos e chutes, sendo socorrida em estado grave por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O ferido foi transportado inconsciente para o Hospital de Base, onde permanece sob cuidados médicos intensivos.

O crime ocorreu na tarde deste domingo (5/4), mobilizando o sistema de videomonitoramento da área central para localizar o autor. Com o auxílio das câmeras, os policiais conseguiram identificar o agressor, interceptado no Setor Comercial Sul (SCS) ainda com manchas de sangue nas roupas. Ao ser abordado, ele confessou as agressões, alegando que o espancamento aconteceu durante um desentendimento entre o grupo.

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A operação contou com o apoio imediato das equipes de patrulhamento da área, que garantiram a preservação do local até o socorro da vítima. O homem detido foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Ele permanece à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil aguarda a evolução do quadro clínico da vítima para dar continuidade ao inquérito.