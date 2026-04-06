Semana começa com nebulosidade, mas sem alerta de chuvas intensas

Bom dia, Brasília! Dia deve ser de nebulosidade e tempo abafado - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, brasiliense! Nesta segunda-feira (6/4), o Distrito Federal amanheceu com o céu bastante encoberto por nuvens e temperaturas amenas. Apesar da nebulosidade, as chances de chuvas são baixas. Caso ocorram, serão rápidas e isoladas. Por isso, diferentemente dos dias anteriores, a região não está sob alerta para precipitações intensas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é que esta condição permaneça no decorrer da semana, com muitas nuvens, pouca chuva e aumento do calor. Os ventos permanecem de fracos a moderados e não há previsão de trovoadas.

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No DF, a temperatura mínima foi 20°C e a máxima deve chegar a 30°C. Já a umidade fica entre 40% e 90%. "Com a redução das chuvas e o aumento do calor, podemos ter uma sensação de tempo abafado durante a tarde; efeito chamado estufa", comenta Lady Custódio, meteorologista do Inmet.

A dica é não dispensar, ainda, o guarda-chuva e, como sempre, manter a hidratação. Para os calorentos, os casacos já podem voltar ao armário. Bom início de semana!