Planaltina terá desligamento de energia nesta segunda (6); confira locais

Dois pontos de Planaltina ficarão sem energia durante seis horas nesta segunda - (crédito: Ceb/ Divulgação)

Moradores de trechos específicos de Planaltina devem ficar atentos à interrupção temporária no fornecimento de eletricidade nesta segunda-feira (6/4). A suspensão do serviço é necessária para que as equipes da Neoenergia realizem a poda de árvores próximas à fiação, uma manutenção preventiva essencial para evitar danos à infraestrutura e possíveis curtos-circuitos na região.

O desligamento está agendado para o período das 10h às 16h, afetando consumidores do Núcleo Rural Bonsucesso e do Lote 8 da Quadra B, no Jardim Morumbi. Vale ressaltar que a empresa pode concluir os trabalhos antes do horário previsto, o que resultará no restabelecimento da energia sem aviso prévio.

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Caso o cliente identifique qualquer irregularidade na rede fora dos pontos mapeados, a orientação é entrar em contato com a central de atendimento pelo número 116.