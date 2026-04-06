Suspeito de fornecer drogas para traficantes é preso no Itapoã

O homem foi preso em flagrante enquanto tentava esconder drogas em casa - (crédito: Reprodução/PCDF)

Um homem de 24 anos foi preso no Itapoã por fornecer entorpecentes a traficantes do Paranoá. Na casa do suspeito, foram apreendidos porções de cocaína, maconha, balanças de precisão e um galão de lança-perfume.

A operação, que aconteceu no último sábado (4/3), foi deflagrada por equipes da Seção de Repressão às Drogas (SRD), com apoio da equipe da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Segundo a corporação, com informações sobre a movimentação na casa do homem preso coletadas anteriormente, foi realizado um monitoramento que apontou o acusado como responsável pela distribuição de drogas tanto a usuários quanto a traficantes de menor porte.

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Durante os monitoramentos, em endereços apontados como pontos de venda e recebimento de drogas, ficou constatado que o suspeito realizava contatos rápidos com diversas pessoas que, segundo a polícia, é um comportamento típico de venda de drogas. As investigações também permitiram traçar a relação do homem com traficantes do Paranoá, constatando que ele servia como fornecedor para essas pessoas. Além disso, as equipes também receberam uma informação de que um carregamento de entorpecentes seria entregue ao homem no “Sábado de Aleluia”.

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Com essas informações, as equipes intensificaram a vigilância no local, quando flagraram o homem chegando na residência com uma sacola em mãos. Ao baterem na porta, os policiais foram recebidos por um outro morador, que permitiu a entrada dos agentes. O homem foi surpreendido pelos policiais no momento em que tentava esconder as drogas da sacola em um cômodo da casa.

O homem foi encaminhado para a Divisão de Controle e Custódia de Presos, onde irá aguardar a audiência de custódia.