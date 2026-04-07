Nota fiscal em sacola de cocaína leva à prisão de fornecedor no Itapoã

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), deflagrou a operação "Nota Ilegal", resultando na desarticulação de um esquema de tráfico de drogas que abastecia a região de Sobradinho. A ação ocorreu no Itapoã e terminou com a prisão em flagrante de dois homens, de 34 e 47 anos, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Durante a abordagem, os investigadores encontraram uma nota fiscal que levou até o fornecedor dos entorpecentes. No local, apreenderam 250 gramas de cocaína, carga avaliada em aproximadamente R$ 7 mil. A investigação teve início na tarde desta segunda-feira (6/4), após o recebimento de denúncias anônimas indicando que as drogas distribuídas em Sobradinho vinham de um bar localizado na QL 4 do Itapoã.

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Após monitorarem o estabelecimento, os agentes utilizaram a técnica de policial disfarçado e flagraram o momento exato da entrega da droga. No entanto, o desdobramento decisivo da operação ocorreu graças a um descuido dos criminosos: dentro da sacola usada para transportar a cocaína, os policiais encontraram uma nota fiscal de compra de óculos de sol. O documento continha o nome e o CPF do responsável pela aquisição, o que permitiu a identificação imediata e a prisão do fornecedor do entorpecente.

Com as evidências em mãos, a equipe localizou o segundo suspeito e efetuou a captura. Ambos os detidos foram conduzidos à 35ª DP para a formalização do flagrante e, em seguida, encaminhados à carceragem da Polícia Civil (DCCP). Os investigados permanecem agora à disposição da Justiça para as providências cabíveis.