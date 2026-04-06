Homem é preso suspeito de violência contra filhos menores em Brazlândia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu preventivamente um homem investigado por praticar uma série de violências graves contra os próprios filhos, de 8 e 12 anos, em Brazlândia. A ação foi realizada por agentes da 18ª Delegacia de Polícia, após autorização da Justiça com base nos elementos reunidos durante o inquérito.

O suspeito foi localizado em uma parada de ônibus na região da CNN 1, em Ceilândia, com apoio da Polícia Penal. Segundo as investigações, as crianças viviam em um ambiente contínuo de violência doméstica, marcado por agressões físicas com objetos como fios, cipós e tábuas, além de castigos considerados degradantes e ameaças de morte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Nova plataforma do MPDFT apoia famílias no combate à violência contra crianças



A apuração também identificou indícios de exposição dos menores a conteúdo impróprio, oferta de substâncias ilícitas e tentativas de obstrução das investigações, incluindo destruição de provas e intimidação de testemunhas.

O investigado possui um histórico criminal extenso, com registros de violência doméstica, ameaças, lesões corporais e descumprimento de medidas protetivas. Entre os antecedentes, consta ainda envolvimento em um homicídio ocorrido em 2003, contra uma ex-companheira.

A PCDF solicitou a prisão preventiva com base na Lei Henry Borel, que foi criada para prevenir e enfrentar a violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes.