Mulher morre em sinistro envolvendo motocicleta e caminhão na DF-480, no Gama

Motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do sinistro, no Gama - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma mulher, ainda não identificada, morreu na manhã desta quarta-feira (8/4) após um grave sinistro de trânsito envolvendo um caminhão e uma motocicleta na Avenida Contorno, no Setor Leste do Gama. A vítima, que viajava na garupa da moto, colidiu contra a roda de um caminhão que estava estacionado nas proximidades e entrou em parada cardiorrespiratória imediatamente. Apesar de 40 minutos de manobras de reanimação, o óbito foi declarado ainda na via.

O condutor da motocicleta foi encontrado consciente e orientado, apresentando lesões moderadas pelo corpo. Após receber o atendimento inicial das guarnições, ele foi estabilizado e transportado para uma unidade de saúde da região para avaliação especializada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo relatos de populares colhidos no local, uma segunda motocicleta teria se envolvido na colisão, mas o veículo não foi localizado pelas autoridades na cena do sinistro. O fato ocorreu por volta das 6h30 e mobilizou três viaturas de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas para realizar a perícia técnica e organizar o fluxo de veículos na DF-480, que sofreu retenções durante o atendimento. O corpo da vítima foi preservado no local até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML).

As circunstâncias exatas que levaram à perda de controle da motocicleta e a possível participação do segundo veículo mencionado por testemunhas serão investigadas pela delegacia da área.