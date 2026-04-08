InícioCidades DF
morte no trânsito

Mulher morre em sinistro envolvendo motocicleta e caminhão na DF-480, no Gama

Vítima estava na garupa da moto e entrou em parada cardiorrespiratória após colidir contra a roda de caminhão parado. Motociclista teve ferimentos moderados e foi hospitalizado

Motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do sinistro, no Gama - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do sinistro, no Gama - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma mulher, ainda não identificada, morreu na manhã desta quarta-feira (8/4) após um grave sinistro de trânsito envolvendo um caminhão e uma motocicleta na Avenida Contorno, no Setor Leste do Gama. A vítima, que viajava na garupa da moto, colidiu contra a roda de um caminhão que estava estacionado nas proximidades e entrou em parada cardiorrespiratória imediatamente. Apesar de 40 minutos de manobras de reanimação, o óbito foi declarado ainda na via.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O condutor da motocicleta foi encontrado consciente e orientado, apresentando lesões moderadas pelo corpo. Após receber o atendimento inicial das guarnições, ele foi estabilizado e transportado para uma unidade de saúde da região para avaliação especializada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo relatos de populares colhidos no local, uma segunda motocicleta teria se envolvido na colisão, mas o veículo não foi localizado pelas autoridades na cena do sinistro. O fato ocorreu por volta das 6h30 e mobilizou três viaturas de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)

A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas para realizar a perícia técnica e organizar o fluxo de veículos na DF-480, que sofreu retenções durante o atendimento. O corpo da vítima foi preservado no local até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML).

As circunstâncias exatas que levaram à perda de controle da motocicleta e a possível participação do segundo veículo mencionado por testemunhas serão investigadas pela delegacia da área.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 08/04/2026 10:32
SIGA
x