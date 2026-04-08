Mulher é esfaqueada após briga em Santa Maria na madrugada desta quarta (8)

Uma discussão entre duas mulheres terminou com uma delas ferida a facadas na QR 117 de Santa Maria na madrugada desta quarta-feira (8/4). O crime mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que encontraram a vítima, de aproximadamente 30 anos, com lesões provocadas por arma branca. Apesar dos ferimentos, a mulher foi socorrida consciente e orientada, recebendo os primeiros atendimentos ainda no local antes de ser transportada para uma unidade de saúde da região.
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De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as duas envolvidas apresentavam sinais de embriaguez no momento da confusão. Após desferir o golpe, a agressora foi localizada e contida pelos policiais do 26º Batalhão, que efetuaram a prisão em flagrante e a conduziram à delegacia para as providências judiciais.
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Enquanto a autora era autuada, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) para a realização de suturas e exames complementares. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) informou que empenhou uma viatura para o resgate e que a dinâmica exata da briga ainda será apurada pelas autoridades civis. O caso foi registrado como lesão corporal, e a faca utilizada no crime foi apreendida para perícia.