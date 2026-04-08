Mulher é esfaqueada após briga em Santa Maria na madrugada desta quarta (8)

Uma discussão entre duas mulheres terminou com uma delas ferida a facadas na QR 117 de Santa Maria na madrugada desta quarta-feira (8/4). O crime mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que encontraram a vítima, de aproximadamente 30 anos, com lesões provocadas por arma branca. Apesar dos ferimentos, a mulher foi socorrida consciente e orientada, recebendo os primeiros atendimentos ainda no local antes de ser transportada para uma unidade de saúde da região.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as duas envolvidas apresentavam sinais de embriaguez no momento da confusão. Após desferir o golpe, a agressora foi localizada e contida pelos policiais do 26º Batalhão, que efetuaram a prisão em flagrante e a conduziram à delegacia para as providências judiciais.

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Enquanto a autora era autuada, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) para a realização de suturas e exames complementares. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) informou que empenhou uma viatura para o resgate e que a dinâmica exata da briga ainda será apurada pelas autoridades civis. O caso foi registrado como lesão corporal, e a faca utilizada no crime foi apreendida para perícia.