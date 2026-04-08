Centros olímpicos e paralímpicos abrem mais de 12 mil vagas no DF

As inscrições para participar das atividades nos Centros Olímpicos e Paralímpicos estarão abertas a partir de 15 de abril e seguem até 11 de dezembro, por meio do Sistema de Inscrição dos Centros Olímpicos e Paralímpicos. Podem participar crianças a partir de 4 anos, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência. Ao todo, são ofertadas 12.426 vagas, distribuídas nas 12 unidades espalhadas pelo DF.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o Edital de Matrícula 01/2026, que regulamenta o processo de pré-inscrição, seleção e matrícula para os centros olímpicos e paralímpicos (COPs). Atualmente, os COPs oferecem dezenas de modalidades esportivas e atendem milhares de alunos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O programa oferece atividades sociais, esportivas, recreativas e de lazer, integradas a ações de caráter socioeducativo. Para pessoas com deficiência, há atendimento especializado, com foco no desenvolvimento físico, motor e social. Além da ampliação do acesso, o Governo do Distrito Federal informou que tem investido na melhoria da infraestrutura dos centros. Nos últimos meses, sete unidades passaram por obras de reforma e manutenção, com serviços como pintura, recuperação de pisos e alambrados, além de melhorias em vestiários e guaritas.
De acordo com o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, a iniciativa une ampliação de vagas e qualificação dos espaços públicos esportivos. “Estamos avançando em duas frentes importantes: ampliando o acesso da população aos centros olímpicos e paralímpicos e, ao mesmo tempo, investindo na melhoria da estrutura dessas unidades. Isso garante mais qualidade, segurança e dignidade para quem utiliza esses espaços todos os dias”, destacou.
O secretário também reforçou o papel social dos COPs. “Os centros são ferramentas de transformação social. Ao oferecer vagas gratuitas com estrutura adequada, estamos promovendo saúde, inclusão e oportunidades para crianças, jovens, adultos e idosos em todas as regiões administrativas”, completou.
Confira a distribuição das vagas por unidade:
- Ceilândia (Setor O): 1.793 vagas
- Estrutural: 1.719 vagas
- Brazlândia: 1.354 vagas
- Planaltina: 1.297 vagas
- Samambaia: 1.265 vagas
- Ceilândia (P Norte): 853 vagas
- Recanto das Emas: 853 vagas
- Gama: 793 vagas
- Sobradinho: 713 vagas
- Santa Maria: 702 vagas
- São Sebastião: 664 vagas
- Riacho Fundo: 420 vagas