Centros olímpicos e paralímpicos abrem mais de 12 mil vagas no DF

Crianças a partir de 4 anos podem participar das atividades socioesportivas, recreativas e de lazer oferecidas pelos COPs - (crédito: | Foto: Divulgação/SEL-DF)

As inscrições para participar das atividades nos Centros Olímpicos e Paralímpicos estarão abertas a partir de 15 de abril e seguem até 11 de dezembro, por meio do Sistema de Inscrição dos Centros Olímpicos e Paralímpicos. Podem participar crianças a partir de 4 anos, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência. Ao todo, são ofertadas 12.426 vagas, distribuídas nas 12 unidades espalhadas pelo DF.

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o Edital de Matrícula 01/2026, que regulamenta o processo de pré-inscrição, seleção e matrícula para os centros olímpicos e paralímpicos (COPs). Atualmente, os COPs oferecem dezenas de modalidades esportivas e atendem milhares de alunos.

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O programa oferece atividades sociais, esportivas, recreativas e de lazer, integradas a ações de caráter socioeducativo. Para pessoas com deficiência, há atendimento especializado, com foco no desenvolvimento físico, motor e social. Além da ampliação do acesso, o Governo do Distrito Federal informou que tem investido na melhoria da infraestrutura dos centros. Nos últimos meses, sete unidades passaram por obras de reforma e manutenção, com serviços como pintura, recuperação de pisos e alambrados, além de melhorias em vestiários e guaritas.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, a iniciativa une ampliação de vagas e qualificação dos espaços públicos esportivos. “Estamos avançando em duas frentes importantes: ampliando o acesso da população aos centros olímpicos e paralímpicos e, ao mesmo tempo, investindo na melhoria da estrutura dessas unidades. Isso garante mais qualidade, segurança e dignidade para quem utiliza esses espaços todos os dias”, destacou.

O secretário também reforçou o papel social dos COPs. “Os centros são ferramentas de transformação social. Ao oferecer vagas gratuitas com estrutura adequada, estamos promovendo saúde, inclusão e oportunidades para crianças, jovens, adultos e idosos em todas as regiões administrativas”, completou.

Confira a distribuição das vagas por unidade: