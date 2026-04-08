Após falha em pagamento de servidores, Celina anuncia modernização de sistemas

Após a falha no pagamento de servidores da saúde do Distrito Federal, a governadora Celina Leão (PP) afirmou que o problema foi resolvido ainda na terça-feira (7/4) e anunciou uma reestruturação tecnológica no governo para evitar novos erros. A medida inclui a criação de uma secretaria voltada à integração de sistemas e uso de inteligência artificial na gestão pública.

Segundo Celina Leão, o episódio expõe fragilidades em sistemas antigos ainda utilizados pelo governo. “A nossa folha é muito arcaica, muito precária, com sistemas muito antigos. Isso vai parar de acontecer”, afirmou. A governadora explicou que a solução passa pela centralização e modernização das ferramentas tecnológicas do Executivo local.

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A proposta prevê a criação de uma Secretaria de cidades inteligentes, inovação e tecnologia, que reunirá sistemas hoje dispersos entre diferentes órgãos. A ideia é unificar softwares, evitar contratações duplicadas e melhorar a integração de dados. “Nós vamos ter o que tem de melhor hoje no Brasil. Vamos juntar todos os programas, comprar soluções que sirvam para todo o governo e conectar as informações”, disse.

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Entre as mudanças, está a digitalização completa da folha de pagamento e a adoção de inteligência artificial para otimizar processos administrativos. De acordo com a chefe do Executivo local, a tecnologia já vem sendo testada na área da saúde. “Com inteligência artificial, conseguimos reduzir a necessidade de quase 200 servidores na área de recursos humanos, que poderão ser realocados para outras funções”, destacou.

A modernização também deve impactar diretamente o acesso da população aos serviços públicos. A proposta inclui a criação de uma plataforma unificada, onde o cidadão poderá consultar informações como prontuário de saúde, dados escolares e serviços do Departamento de Trânsito do Distrito Federal em um único ambiente digital. “A ideia é que, em quatro ou cinco meses, o cidadão tenha tudo em um só lugar”, afirmou.

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Na área da saúde, a integração de sistemas deve permitir, por exemplo, que informações de atendimentos em unidades como UPAs e postos básicos sejam compartilhadas automaticamente, reduzindo falhas e melhorando o atendimento. “Não faz sentido a pessoa ir a uma unidade e a informação não estar disponível em outra. Estamos corrigindo isso”, disse.

Além de aumentar a eficiência, o governo aposta na redução de custos com a unificação de contratos e licenças de tecnologia. Segundo Celina Leão, a reestruturação já está em fase avançada e deve apresentar resultados nos próximos meses. “Vocês vão perceber com rapidez uma mudança grande na parte de tecnologia e inovação”, ressaltou.