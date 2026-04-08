CCJ aprova PEC que extingue aposentadoria compulsória como punição

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (8/4), uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a aposentadoria compulsória como forma de punição para magistrados e integrantes do Ministério Público. O texto segue para o plenário, onde precisará de ao menos 49 votos favoráveis em dois turnos para ser aprovado.

A proposta foi apresentada originalmente pelo atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, e tem relatoria da senadora Eliziane Gama. O objetivo central é impedir que juízes e membros do MP que cometam crimes graves sejam punidos com aposentadoria remunerada, considerada por parlamentares uma medida branda diante da gravidade das infrações.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: CCJ discute proposta que acaba com aposentadoria compulsória como punição



Pelo texto aprovado, fica vedada a aplicação da aposentadoria compulsória como sanção disciplinar. Em casos de faltas graves que configurem crime, os envolvidos poderão perder o cargo, ser demitidos ou sofrer outras penalidades previstas em lei. A proposta também estabelece prazo de 30 dias para o ajuizamento de ação que requeira a perda da função pública.



Durante a votação, a relatora incluiu uma complementação que prevê o afastamento imediato do cargo e a suspensão da remuneração enquanto tramita a ação judicial. Segundo Eliziane Gama, a medida busca tornar as punições mais proporcionais. “A proposta acaba com uma imoralidade e contribui para fortalecer a credibilidade das instituições”, afirmou.



Leia também: Mendonça defende imparcialidade no STF e critica favorecimento em decisões



A discussão ocorre em meio a decisões recentes do Supremo. No mês passado, o ministro Flávio Dino determinou que o Conselho Nacional de Justiça deve aplicar a perda do cargo como punição máxima em casos de infrações disciplinares. Atualmente, a aposentadoria compulsória ainda está prevista na Lei Orgânica da Magistratura (Loman), apesar de mudanças constitucionais desde a reforma da Previdência de 2019.



O texto aprovado na CCJ também sofreu alterações ao longo da tramitação. Um destaque apresentado pelo senador Hamilton Mourão retirou do projeto os trechos que incluíam militares nas novas regras. A mudança foi apoiada por parlamentares como Carlos Portinho, que criticaram a extensão da proposta às famílias de militares, argumento que prevaleceu na versão final aprovada.

