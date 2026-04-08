Bridgerton: 5ª temporada escala três novos atores e inclui filho de Lord Anderson - (crédito: Observatorio do Cinema)

A série Bridgerton confirmou três novos nomes no elenco da 5ª temporada, que vai focar no romance entre Francesca Bridgerton e Michaela Stirling. Tega Alexander, conhecido pela série Terra da Máfia, interpretará Christopher Anderson, filho de Lord Marcus Anderson, personagem de Daniel Francis. Ele é descrito como um conquistador da era Regência que esconde inseguranças.

Já Jacqueline Boatswain, vista em Sandman, viverá Helen Stirling, mãe de Michaela. A personagem busca orientar a filha durante a temporada social em Londres. Gemma Knight Jones, também de Terra da Máfia, será Lady Elizabeth Ashworth, amiga próxima de Michaela que atua como confidente e guia na sociedade. Ainda não há previsão de estreia para os novos episódios.

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Tudo sobre Bridgerton

A quinta temporada de Bridgerton vai destacar a introspectiva filha do meio Francesca (Hannah Dodd). Dois anos após perder seu amado marido John, Fran decide voltar ao mercado de casamento por razões práticas. Mas, quando a prima de John, Michaela (Masali Baduza), retorna a Londres para cuidar da propriedade dos Kilmartin, os sentimentos complicados de Fran a farão questionar se deve seguir suas intenções pragmáticas ou perseguir seus verdadeiros desejos.

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Lançada em 2020 pela Netflix, Bridgerton se tornou um fenômeno global. As três temporadas da série estão entre as Top 10 mais populares da história da Netflix, com a primeira e a terceira ocupando atualmente a 5ª e a 7ª posições no ranking, respectivamente. O sucesso é tão grande que gerou spin-off, Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, que também dominou o Top 10 Global.

As quatro temporadas completas de Bridgerton estão disponíveis na Netflix. A série já está renovada para a quinta e sexta temporadas, que ainda não tem previsão de estreia.

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