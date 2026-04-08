Educadores do Uzbequistão visitam escola no Gama

A Secretaria de Educação (SEEDF) recebeu membros do Conselho do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) que atuam como autoridades educacionais do Uzbequistão em uma visita institucional ao Centro Educacional (CED) 08 do Gama. Essa ação é realizada em meio à 61ª reunião do conselho, realizada em Brasília até 10 de abril. O evento é promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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O objetivo da visita era apresentar às autoridades práticas pedagógicas desenvolvidas na rede pública do Distrito Federal e fortalecer o intercâmbio internacional na área educacional. Abduvali Ismailov, chefe do Instituto Nacional de Excelência Pedagógica do Uzbequistão, ressaltou que o Brasil utilizou os resultados do Pisa como base para implementar melhorias no sistema educacional. "Queremos compreender como novas metodologias e políticas são aplicadas na prática e como isso contribui para a qualidade da educação", afirmou.

O diretor do CED 08 Francisco Valdevino que a escola está entre as dez melhores do Distrito Federal no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), após gestão pedagógica focada em acompanhamento contínuo, uso de dados e intervenções rápidas. "Nossas práticas estão alinhadas às competências avaliadas pelo Pisa, priorizando o pensamento crítico e a resolução de problemas”, disse o gestor.