Maratona Brasília: corrida dos sonhos

Uma multidão participou da corrida em 2025; largada e chegada serão em frente ao Museu da República - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A clássica corrida que comemora o aniversário da capital retorna para mais uma edição. Desta vez, a Maratona Brasília vem com uma grande novidade: quatro dias de provas, algo inédito nas corridas de rua do Brasil. O evento, promovido pelo Correio, ocorre de 18 a 21 de abril, culminando no aniversário de 66 anos de Brasília.

Miguel Jabour, assessor de Relações Institucionais do jornal, afirma que a edição deste ano será uma experiência única. "A ideia surgiu da Maratona da Disney, de correr dois ou três dias e ganhar medalhas. Tivemos a sorte de ter quatro seguidos com um feriado. Vai ser incrível", afirmou.

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Jabour organiza a maratona desde 1991, ano da primeira edição. Uma das maiores realizações durante a organização, segundo ele, foi conseguir colocar o evento no calendário oficial do DF. "A nossa corrida está no calendário oficial de festejos do aniversário de Brasília. Isso foi um ponto muito importante que conquistamos", comemorou.

A corrida inclui trajetos pensados para atletas de diferentes níveis. Além dos 42km, tradicional trajeto de maratona, ainda estarão disponíveis trajetos de 3km (caminhada), 5km, 10km e 21km, todos com largada e chegada em frente ao Museu da República. Jabour comenta que o foco da competição é oferecer uma atividade física leve e descontraída para todos. "Pensamos em tudo para proporcionar uma experiência maravilhosa aos corredores. No kit da corrida, inclusive, será entregue uma camisa com proteção UV. Sabemos que nessa época do ano o sol castiga um pouco mais", pontuou.

Epitácio Júnior, 52 anos, acredita que as corridas possuem um poder transformador através do movimento. "Vejo no esporte um meio essencial para promover minha saúde física e mental, buscando superar meus limites cada vez mais." Praticante de corridas há mais de 15 anos, Júnior irá participar pela primeira vez da Maratona Brasília.

Ele fundou o grupo Corrida de Primeira, que também marcará presença pela primeira vez. "O projeto surgiu após vários amigos me perguntarem sobre como deveriam fazer para se iniciar no mundo da caminhada/ corrida", explicou Júnior. Segundo o atleta, a motivação é guiar pessoas que estão dando seus primeiros passos ou retomando as rotinas e atividades físicas. "O objetivo é que cada um de nós alcance seu próprio 'pódio pessoal'."

Além desse grupo, Júnior também criou o Movimento Anjos Corredores, focado em acolher atletas em situação de vulnerabilidade para participarem de corrida. Ele conta que a ideia surgiu após se deparar mais de uma vez com uma mesma situação: atletas promissores sem condições financeiras. "O movimento nasceu da necessidade de apoiar esportistas que possuem talento, mas não são alcançados por patrocínios ou ações governamentais", explicou. O projeto rompeu limites beneficiando mais de 600 atletas e contanto com a colaboração de 500 pessoas e mais de 40 empresas.

A digital influencer e personal trainer Andréia Santos, 35, participa de competições há 10 anos. "Eu entrei por uma questão de saúde, enquanto passava por uma recuperação após um acidente. Meu início foi na caminhada, mas logo migrei para a corrida", contou.





Atualmente, Andréia motiva e influencia outras pessoas a correrem. "Eu acredito muito no poder do exemplo. A corrida transformou a minha vida, e eu comecei a compartilhar isso de forma real, com evolução, mas também com desafios", disse.

Sobre a Maratona de Brasília, a corredora afirma que é um prazer correr em uma prova dessa magnitude. "É uma prova grande, reconhecida internacionalmente, que faz parte do circuito Mega Finisher e tem o selo da World Athletics", afirmou.

Outro ponto que a atrai na competição é o trajeto, que passa por pontos icônicos da cidade. "É o tipo de prova que te desafia, mas também te marca. Além de ter uma estrutura excelente e diferentes distâncias, o que conecta todos os níveis de corredores", finalizou.

Parcerias

A corrida também conta com parcerias de grandes empresas da capital. Humberto Cenci, da Guará Alimentos, comenta sobre a sua estreia. "Achamos muito interessante quando recebemos o convite. Nosso intuito é promover uma vida mais saudável na cidade, mais qualidade de vida. Isso tem tudo a ver com a corrida", afirmou. Durante o evento, a marca estará com um estande com degustação e sorteio de brindes para os corredores.

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As inscrições podem ser realizadas através do site www.brasilcorrida.com.br. A retirada dos kits pode ser feita entre os dias 16 e 17 de abril, no espaço Jardim Urbano, no Shopping Conjunto Nacional, das 10h às 22h. É necessário levar documento oficial com foto — original, digital ou cópia; e comprovante da inscrição, aceito de forma impressa ou digital.