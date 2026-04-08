PMDF terá Operação Brasília Mais Segura com reforço de 900 policiais

PMDF lançou, nesta quarta-feira (8/4), a Operação Brasília Mais Segura para reforçar o policiamento ostensivo a pé na área central da capital. - (crédito: Paulo Gontijo/CB/DA Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) lançou, nesta quarta-feira (8/4), a Operação Brasília Mais Segura, com o emprego de 900 policiais militares para reforçar o policiamento ostensivo a pé na área central da capital. A ação teve início na Praça do Buriti, com apoio de tropas especializadas do Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME).

Durante a cerimônia, a governadora Celina Leão (PP) destacou a preparação dos novos agentes e o papel da corporação no enfrentamento à criminalidade. “Vocês tiveram o melhor treinamento do Brasil. Ser polícia é ter vocação, é colocar a vida à disposição da sociedade”, afirmou, ao se dirigir aos militares que passam a atuar nas ruas.

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A operação conta com alunos do Curso de Formação de Praças (CFP), já habilitados para o serviço operacional, que irão atuar ao lado de policiais mais experientes. Segundo o comandante-geral da PMDF, coronel Palhares, a ação terá caráter contínuo e itinerante. “Ela inicia hoje e ocorrerá todos os dias, com variação de intensidade e horários. Em momentos de maior demanda, teremos mais de mil policiais nas ruas”, explicou.

Áreas mapeadas

De acordo com o Governo do Distrito Federal, a operação prioriza regiões consideradas sensíveis pela Secretaria de Segurança Pública, como Asa Norte e Ceilândia. A estratégia inclui o uso de inteligência e monitoramento, com apoio do programa de integração de câmeras de segurança.

Celina Leão ressaltou que o reforço policial faz parte de um investimento mais amplo na segurança pública. “Estamos entregando mais homens e mulheres treinados, com base em um mapeamento estratégico”, disse.

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A Operação Brasília Mais Segura marca o início da atuação prática de novos policiais e visa a reforçar a presença da PMDF nas ruas.