Agências do Trabalhador oferecem mais de 500 vagas de emprego nesta quinta-feira (9/4) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta quinta-feira (9/4), um total de 565 vagas de emprego para quem busca uma colocação no mercado. As oportunidades abrangem candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, e os salários podem chegar a R$ 3,5 mil.

A função com maior remuneração é a de garçom, com dez vagas abertas na Asa Norte. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo e experiência na área.

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Outros cargos se destacam pela quantidade de vagas ofertadas. É o caso de operador de caixa, no Guará, com 40 oportunidades. Para a função, é exigido ensino médio incompleto, sem necessidade de experiência. A remuneração é de R$ 1.621.

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que não encontrem uma vaga de interesse imediato, o cadastro permanece ativo para futuras oportunidades, já que o sistema cruza o perfil dos candidatos com as demandas das empresas.