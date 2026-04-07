Mais de 300 vagas de emprego estão disponíveis no DF

Interessados podem comparecer a uma das 16 unidades das agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (7/4), 308 vagas de emprego para candidatos com diferentes níveis de escolaridade. Há oportunidades tanto para quem já possui experiência quanto para quem busca o primeiro emprego, com salários que chegam a R$ 3,5 mil.

A função com maior remuneração é a de garçom, na Asa Norte, com 10 vagas disponíveis. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo e experiência comprovada na área.

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Outra oportunidade de destaque é para pedreiro, em Taguatinga Sul, com salário de R$ 2.633, além de benefícios. Nesse caso, são oferecidas quatro vagas, e não é exigida experiência comprovada, apenas ensino fundamental incompleto.

O maior número de vagas é para repositor de supermercados, em Sobradinho, com 30 oportunidades. A função exige ensino fundamental completo, não requer experiência e oferece salário de R$ 1.621.

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 unidades das agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.