Celina Leão sanciona programa de apoio a mulheres empreendedoras no DF - (crédito: Paulo Gontijo)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), sancionou nesta quarta-feira (8/4) o Programa de Apoio à Mulher Empreendedora durante evento promovido pelo Sebrae, em Brasília. A iniciativa busca ampliar o acesso a crédito, capacitação e oportunidades de crescimento para mulheres no DF.

“Queremos que elas possam sonhar, empreender e entender que não há limites para uma mulher”, afirmou a governadora ao destacar o papel do programa no fortalecimento do empreendedorismo feminino.

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A diretora-superintendente do Sebrae no DF, Rose Rainha, ressaltou que o acesso ao crédito ainda é um dos principais desafios enfrentados pelas mulheres. “Esse projeto, além da capacitação, visa oportunidades de crédito para essas mulheres. Não é apenas acessar o recurso, mas garantir que elas estejam preparadas para crescer com segurança”, explicou.

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Segundo ela, a proposta foi construída a partir de estudos e demandas identificadas junto às empreendedoras. “Nosso objetivo é fazer de Brasília o melhor lugar do Brasil para uma mulher empreender”, destacou.

Autor da proposta, o presidente da Câmara Legislativa do DF, Wellington Luiz, afirmou que a aprovação rápida do projeto demonstra o reconhecimento da importância do tema. “A Câmara hoje reconhece na mulher a voz e a vez de comandar a nossa capital”, disse.