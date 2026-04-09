Servidores do BRB suspeitos de envolvimento com caso Master são afastados

Servidores suspeitos de envolvimento em fraude são afastados do BRB - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), determinou, nesta quinta-feira (9/4), o afastamento de servidores do Banco de Brasília (BRB) suspeitos de envolvimento na fraude financeira que causou prejuízos à instituição. A determinação se deu após a entrega de relatório de auditoria independente, que investigou as circunstâncias da compra de títulos podres do Master pelo BRB.

O relatório foi encaminhado à Polícia Federal (PF) e também ao Banco Central. Em nota, a chefe do Executivo garantiu que a nova gestão do GDF está empenhada em 'enfrentar e solucionar essa situação com seriedade e responsabilidade'.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Celina se reúne, nesta quinta-feira (9/4) com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar da situação do BRB. A reunião acontece em São Paulo, onde a governadora também terá reuniões com representantes de instituições financeiras na Faria Lima, dando continuidade às tratativas em busca de soluções para o banco.