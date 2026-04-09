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Servidores do BRB suspeitos de envolvimento com caso Master são afastados

A determinação foi da governadora Celina Leão (PP), "como medida preventiva para garantir a lisura das apurações"

Servidores suspeitos de envolvimento em fraude são afastados do BRB - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Servidores suspeitos de envolvimento em fraude são afastados do BRB - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), determinou, nesta quinta-feira (9/4), o afastamento de servidores do Banco de Brasília (BRB) suspeitos de envolvimento na fraude financeira que causou prejuízos à instituição. A determinação se deu após a entrega de relatório de auditoria independente, que investigou as circunstâncias da compra de títulos podres do Master pelo BRB.

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O relatório foi encaminhado à Polícia Federal (PF) e também ao Banco Central. Em nota, a chefe do Executivo garantiu que a nova gestão do GDF está empenhada em 'enfrentar e solucionar essa situação com seriedade e responsabilidade'. 

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Celina se reúne, nesta quinta-feira (9/4) com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar da situação do BRB. A reunião acontece em São Paulo, onde a governadora também terá reuniões com representantes de instituições financeiras na Faria Lima, dando continuidade às tratativas em busca de soluções para o banco.

  

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Mila Ferreira e Ana Carolina Alves
postado em 09/04/2026 12:36
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