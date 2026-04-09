Celina Leão se reúne com presidente do Banco Central para tratar do BRB

Celina Leão se reúne com presidente do Banco Central para discutir situação do BRB - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) se reunirá, na manhã desta quinta-feira (9/4), com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar da situação do Banco de Brasília (BRB). O encontro ocorre em São Paulo, onde a chefe do Executivo terá reuniões com representantes de instituições financeiras na Faria Lima.

Em nota, a assessoria da governadora informou que a nova gestão do Governo do Distrito Federal e do BRB está "totalmente empenhada em enfrentar e solucionar essa situação com seridade e responsabilidade".

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Segundo o documento, os encontros com possíveis investidores em São Paulo têm como objetivo encontrar soluções para o banco. "A gestão reafirma sua confiança de que, com transparência e compromisso com o interesse público, será possível encontrar uma solução definitiva, restabelecendo a credibilidade necessária", completou.