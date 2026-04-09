InícioCidades DF
BRB

Celina Leão se reúne com presidente do Banco Central para tratar do BRB

O encontro ocorre em São Paulo, onde a chefe do Executivo terá reuniões com representantes de instituições financeiras na Faria Lima

Celina Leão se reúne com presidente do Banco Central para discutir situação do BRB - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
Celina Leão se reúne com presidente do Banco Central para discutir situação do BRB - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) se reunirá, na manhã desta quinta-feira (9/4), com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar da situação do Banco de Brasília (BRB). O encontro ocorre em São Paulo, onde a chefe do Executivo terá reuniões com representantes de instituições financeiras na Faria Lima. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em nota, a assessoria da governadora informou que a nova gestão do Governo do Distrito Federal e do BRB está "totalmente empenhada em enfrentar e solucionar essa situação com seridade e responsabilidade". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o documento, os encontros com possíveis investidores em São Paulo têm como objetivo encontrar soluções para o banco. "A gestão reafirma sua confiança de que, com transparência e compromisso com o interesse público, será possível encontrar uma solução definitiva, restabelecendo a credibilidade necessária", completou. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Ana Carolina Alves e Mila Ferreira
postado em 09/04/2026 11:25
SIGA
x