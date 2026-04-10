Dentro da normalidade, chuvas seguem até o fim de abril, afirma Inmet

Com João Pedro Zamora*

Brasília está com os dias contados para enfrentar um longo período de estiagem. Até este mês, os brasilienses têm as chuvas de outono, explica a meteorologia. Há quem estranhe as chuvas em abril, mas o clima está conforme o previsto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O meteorologista Olívio Bahia destaca que há a percepção de que a seca começa em abril. "Está tudo dentro do normal. A estação depende da rotação da Terra. A meteorologia tem uma defasagem. O nosso período chuvoso começou em outubro e termina em abril. Essa é a climatologia. A depender da variabilidade climática, pode terminar um pouco antes", detalha.

O volume de chuvas esperado para este mês é de 145.2mm. Em maio, o índice cai em mais de 80% — a previsão é de 26.9mm. Em junho, a queda é mais acentuada, com volume esperado de 3.3mm. "São chuvas típicas de verão", pondera Bahia.

Para os próximos dias, os brasilienses podem esperar mais chuva. "Ao fim do mês, os ventos mudam, a umidade também e tudo começa a ficar mais seco. Mas não é de uma hora para outra, uma vez que o solo ainda está úmido", frisa o meteorologista.

Incomum

Para boa parte dos brasilienses, as chuvas em abril são fora de época. Enquanto as mudanças na temperatura da seca são uma mudança bem-vinda, os temporais inesperados afetam a vida de muitas pessoas, como Rosilma Mendonça, 49 anos, moradora de Sobradinho. "Hoje (ontem) mesmo fui pega desprevenida. Não trouxe o guarda-chuva e acabei tendo que usar uma blusa para tentar me cobrir."

A mudança no clima habitual é percebida pela população. Simone Fernandes, 37, moradora de Planaltina, nota o comportamento, mas se contenta com uma fuga do tempo seco. "É algo muito estranho. Quem mora aqui está acostumado com uma época bem chuvosa seguida de um período seco. Nesta fase do ano, já era para as chuvas terem acabado", diz. "Pelo menos, escapamos da secura por um tempo", ressalva.

O susto, às vezes, é suficiente para alterar toda a rotina de quem encara a chuva inesperada. "Ela refresca, mas traz muitos problemas como alagamentos, atrasos no transporte e outras coisas. Já tomei muita chuva nessa época, mas agora me planejo para evitar ao máximo andar por áreas descobertas nos meus trajetos", conta João Cláudio Santos, 19, morador de Riacho Fundo.

A situação se torna mais complicada para quem cruza longas distâncias todos os dias. Dominique Silva, 18, que mora em Santa Maria, comenta a respeito dos problemas na infraestrutura pública causados pelas precipitações chuva: "Se as chuvas fora de época já são ruins aqui no Plano Piloto, imagina para quem é de fora. É muito comum, quando ocorrem essas chuvas, quem depende de mais de um transporte público ter toda a sua rotina atrasada, é péssimo".

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso