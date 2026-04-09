Desperdício Zero: Ceasa distribuiu 96 mil quilos de alimentos até agora no DF

Ceasa-DF amplia alcance do banco de alimentos e distribui mais de 96 mil kg no início de 2026 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Nos três primeiros meses de 2026, o programa Desperdício Zero, da Ceasa-DF, destinou 96.248 kg de alimentos a 57 entidades. Em 2025, a iniciativa havia arrecadado 480.347,35 kg, atendido 187 instituições e beneficiado cerca de 60 mil pessoas.

A ação integra o Programa de Coleta e Doação de Alimentos e funciona a partir do reaproveitamento de produtos fora do padrão de venda, geralmente por estarem muito maduros ou com pequenas avarias, mas ainda próprios para consumo. Após a coleta, os itens passam por triagem, pesagem e distribuição.

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As doações vêm tanto do próprio mercado da Ceasa quanto de propriedades rurais. Parte importante ocorre nos dias de comercialização da agricultura familiar, quando produtores destinam ao banco aquilo que não foi vendido. A iniciativa conecta o excedente da produção a famílias em situação de vulnerabilidade.

Atualmente, cerca de 200 entidades estão cadastradas, com atendimento médio de 120. Na ponta, os alimentos ajudam a complementar refeições, especialmente em instituições que atendem crianças e famílias, além de reduzir custos e permitir maior variedade no cardápio.

Para os produtores, o programa evita desperdício e amplia o destino dos alimentos. Para quem recebe, representa acesso a itens básicos que fazem diferença direta na alimentação do dia a dia.

*Com informações da Agência Brasília