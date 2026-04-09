MP firma acordo com Detran-DF para rever cobrança de taxas

Segundo o MPDFT, é o primeiro TAC desse tipo firmado com um Detran no país - (crédito: Reprodução)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) firmou, nessa quarta-feira (8/4), um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Departamento de Trânsito (Detran-DF) para rever a forma de cobrança por serviços prestados à população. O acordo prevê a adoção de critérios técnicos para definição de tarifas, com foco em transparência e adequação aos custos reais.

Segundo o MPDFT, é o primeiro TAC desse tipo firmado com um Detran no país. O modelo de custeio será desenvolvido com base em proposta da Fundação Getúlio Vargas (FGV Projetos), que também dará suporte à implementação.

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O compromisso estabelece que o Detran-DF deverá implantar uma metodologia permanente de cálculo de custos, capaz de identificar despesas diretas e indiretas de cada serviço.

O acordo também prevê revisão da política de preços, realização de simulações para embasar decisões administrativas e atualização periódica das tarifas. Os sistemas internos deverão ser adaptados para permitir rastreabilidade dos dados.

Na área de transparência, o órgão terá de divulgar, em linguagem acessível, a metodologia adotada e a composição dos custos, além de publicar relatórios simplificados. As informações deverão constar na Carta de Serviços ao Cidadão e no Portal da Transparência.

O cumprimento será monitorado pelo MPDFT. O cronograma prevê diagnóstico inicial até 30 de maio de 2026, relatório intermediário em até 90 dias e conclusão do estudo em até 180 dias após essa etapa.

Em caso de descumprimento, há previsão de multa diária de R$ 5 mil. O TAC terá vigência inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

Para o procurador distrital dos Direitos do Cidadão, Eduardo Sabo, o acordo busca evitar cobranças indevidas. “O objetivo é garantir que os preços públicos sejam definidos com base em critérios técnicos, transparentes e proporcionais”, afirmou.