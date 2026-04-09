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Ingressos para o tradicional Arraiá de Águas Claras já estão à venda

Com shows e quadrilhas, a festa completa uma década e abre o calendário junino do Distrito Federal em 22 e 23 de maio. Confira os valores

Ingressos para a festa já estão disponíveis - (crédito: Reprodução/Arraiá Águas Claras)
Ingressos para a festa já estão disponíveis - (crédito: Reprodução/Arraiá Águas Claras)

O tradicional Arraiá de Águas Claras chega à sua 10ª edição em 2026 com uma programação especial que abre a temporada de festas juninas no Distrito Federal. Os ingressos estão à venda. O evento será realizado em 22 e 23 de maio, no estacionamento do Centro Universitário Uniplan, reunindo apresentações de quadrilhas e shows musicais. A grade de atrações conta com São João do Nascimento e Trio Balançado, na sexta-feira, e segue, no sábado, com as apresentações de Surra de Modão e Trio Xililique.

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A estrutura da festa contará com diversas barraquinhas de comidas típicas, oferecendo itens clássicos como pamonha, canjica, milho, churros e maçã do amor. Com uma trajetória iniciada há dez anos, a celebração é reconhecida por atrair públicos de diversas regiões administrativas em busca de cultura e diversão.

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Os interessados em participar da festa podem adquirir os ingressos por meio da plataforma Bilheteria Digital. Os valores para o primeiro lote de pré-venda partem de R$ 25. Além da música e da gastronomia, o arraiá reforça seu papel como um dos mais importantes marcos culturais do calendário local, unindo o clima das festas de São João à infraestrutura urbana de Águas Claras.

Serviço

Arraiá de Águas Claras – 10ª Edição

Data: 22 e 23 de maio

Local: Estacionamento do Centro Universitário UNIPLAN – Águas Claras

Ingressos: pré-venda a partir de 8 de abril na Bilheteria Digital

Informações: @arraiaaguasclaras (Instagram)

Saiba Mais

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 09/04/2026 17:35 / atualizado em 09/04/2026 17:35
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