Mistério agita o Guará em busca dos 50 ganhadores da Dupla Sena de Páscoa

Faixa na entrada da lotérica Nossa Senhora Aparecida, no Guará II, onde foi feito o bilhete vencedor da Dupla Sena de Páscoa - (crédito: Divulgação)

No Guará, uma pergunta ecoa entre balcões, filas e calçadas. Quem são os ganhadores do bolão milionário da Dupla Sena de Páscoa? Desde o sábado passado (4/4), quando a aposta feita na Lotérica Nossa Senhora Aparecida acertou os seis números do sorteio especial, o mistério se espalhou pela cidade e virou assunto cotidiano.

Na ausência de nomes confirmados, sobram versões. No bar próximo à lotérica, clientes juram que os vencedores são comerciantes da feira. Na farmácia, um senhor garante que se trata de vendedores ambulantes. Entre uma hipótese e outra, cresce a curiosidade de quem tenta adivinhar quem, de uma hora para outra, ganhou um bom dinheiro.

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Banner na lotérica Nossa Senhora Aparecida, no Guará II, onde foi feito o bilhete vencedor da Dupla Sena de Páscoa (foto: Divulgação)

O bolão responsável pelo prêmio foi registrado na Lotérica Nossa Senhora Aparecida, localizada na QE 17 do Guará. A aposta reuniu 50 cotas e custou, ao todo, R$ 840. Cada participante investiu R$ 16,80. O grupo apostou em um conjunto de 10 jogos com oito dezenas cada. A estratégia garantiu o acerto das seis dezenas da Dupla Sena de Páscoa, uma das loterias especiais da Caixa.

O prêmio total chegou a R$ 10.049.459,50. Dividido entre os participantes, cada cota terá direito a R$ 200.989,19. Os sortudos do Guará também vão dividir R$ 51.148,50 referentes ao prêmio da quina da Dupla Sena de Páscoa.

A atendente Darliane Siqueira, responsável pelo caixa 5 da lotérica, foi quem registrou a aposta vencedora. Desde então, a rotina no local mudou. “Tem muita gente entrando em contato. Aumentou bastante a procura pelos nossos jogos”, afirma.

Movimento e curiosidade

O impacto do prêmio não ficou restrito aos números. A movimentação na lotérica aumentou nos dias seguintes ao sorteio, impulsionada pela esperança de repetir a sorte do bolão vencedor.

Clientes entram, perguntam, especulam. Alguns querem saber detalhes da aposta. Outros tentam descobrir pistas sobre os ganhadores. Darliane diz que, até agora, não há confirmação sobre quem são os participantes do bolão. Ainda assim, a expectativa é de que eles apareçam. "Não sabemos quem são, mas esperamos que venham aqui. Toda ajuda é sempre bem-vinda", brinca, em referência à tradicional “caixinha” oferecida pelos ganhadores aos funcionários.

O mistério nas ruas

Enquanto os ganhadores não se apresentam publicamente, o mistério ganha força nas conversas informais. No Guará, praticamente todo mundo tem uma teoria. Na feira tradicional da cidade, comerciantes comentam que o prêmio pode ter ficado entre colegas de banca. A ideia circula com força, reforçada pelo perfil coletivo do bolão. As histórias se multiplicam, mas nenhuma foi confirmada até agora. A Caixa não informa quem foram os ganhadores, apenas divulga a lotérica onde o jogo foi feito.