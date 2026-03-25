Quase 3 mil motoristas do DF podem ter a carteira de habilitação suspensa

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) publicou, nesta quarta-feira (25/3), uma lista com 2.776 motoristas que poderão ter o direito de dirigir suspenso por infrações de trânsito. O número é considerado recorde pelo órgão e prevê penalidades que variam de dois a 12 meses, de acordo com a gravidade das irregularidades cometidas.

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A maior parte dos processos está relacionada ao consumo de álcool na direção, incluindo tanto motoristas flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica quanto aqueles que se recusaram a realizar o teste do etilômetro. Também aparecem na lista infrações como disputar corridas em via pública, realizar manobras perigosas, trafegar em velocidade superior a 50% do limite permitido, conduzir motocicleta sem capacete e dirigir de forma a ameaçar pedestres ou outros veículos.

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De acordo com a instrução publicada no Diário Oficial, os condutores listados já esgotaram as possibilidades de defesa administrativa no âmbito do Detran-DF, o que permite a aplicação da penalidade de suspensão. Ainda assim, os motoristas terão prazo de 30 dias, a partir da notificação, para recorrer à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari). Caso não haja recurso, ou após decisão definitiva, a suspensão será aplicada.

Os dados apontam para um aumento nas penalidades neste ano. Apenas no primeiro trimestre de 2026, o Detran-DF já publicou 2.819 suspensões do direito de dirigir, número 58% maior do que o registrado no mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 1.782 penalidades. Ao longo de todo o ano passado, foram 9.272 suspensões.