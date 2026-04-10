Endereços de Planaltina terão corte de energia nesta sexta-feira (9/4)

Endereços de Planaltina terão interrupção de energia nesta sexta-feira (10/4), das 10h às 16h. A medida é feita para garantir a segurança das equipes da Neoenergia, que executam os serviços de modernização da rede elétrica.
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O corte ocorrerá na DF-250, Núcleo Rural Capão da Erva, KM 95, Fazenda Velha e DF-330, Núcleo Rural Sobradinho dos Melos.
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O horário divulgado mostra a previsão para a realização dos serviços que, em muitos casos, é concluído antes, resultando no restabelecimento da energia.
Em caso de irregularidades na rede elétrica, a população pode acionar a central de atendimento da Neoenergia pelo número 116.
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