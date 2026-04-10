Endereços de Planaltina terão corte de energia nesta sexta-feira (9/4)

29/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Manutenção na rede de energia elétrica da CEB Neoenergia no SIG - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Endereços de Planaltina terão interrupção de energia nesta sexta-feira (10/4), das 10h às 16h. A medida é feita para garantir a segurança das equipes da Neoenergia, que executam os serviços de modernização da rede elétrica.

O corte ocorrerá na DF-250, Núcleo Rural Capão da Erva, KM 95, Fazenda Velha e DF-330, Núcleo Rural Sobradinho dos Melos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também:

O horário divulgado mostra a previsão para a realização dos serviços que, em muitos casos, é concluído antes, resultando no restabelecimento da energia.

Em caso de irregularidades na rede elétrica, a população pode acionar a central de atendimento da Neoenergia pelo número 116.