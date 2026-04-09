Homem que matou companheira em Samambaia é condenado a 41 anos

Artur Maldaner*

João Paulo Silva Matos foi condenado a 41 anos, cinco meses e 23 dias de reclusão por assassinar a facadas a companheira no estacionamento de uma academia, localizada na QR 516 de Samambaia Sul, em julho de 2025. Além de cumprir a pena em regime inicial fechado, o réu também foi condenado a pagar indenização de R$ 100 mil aos filhos da vítima, por danos morais.

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À época do feminicídio, familiares da vítima relataram desaprovação do relacionamento amoroso, que durou cerca de um mês. No dia do crime, os dois teriam discutido, quando João Paulo golpeou a mulher com uma faca no pescoço e barriga, resultando na morte da vítima no local e prisão em flagrante do agressor.

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João Paulo foi condenado pelo Tribunal do Júri de Samambaia e teve a sentença aumentada pelo crime ter sido cometido contra a mulher, no contexto de violência doméstica e praticado contra mãe de adolescente, por meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima e motivação torpe.

O réu respondeu ao processo preso e, durante a reclusão de 41 anos, não poderá recorrer em liberdade.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates