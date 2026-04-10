Brasília amanhece sob forte nevoeiro nesta sexta; veja fotos

Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta sexta-feira (10/4), o Plano Piloto amanheceu sob forte nevoeiro, afetando a visibilidade de motoristas e exigindo que os trabalhadores saíssem de casa devidamente agasalhados. Apesar do tempo aberto no restante da manhã, com o aparecimento pontual do sol, o céu deve permanecer encoberto na maior parte do dia.

As chances de chuvas são baixas. Caso ocorram, serão isoladas, mas fortes, favorecidas pelo aquecimento diurno. Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo para precipitações intensas, chamando atenção também para a possibilidade de rajadas de vento moderadas e trovoadas. A previsão é que as tempestades ocorram no fim da tarde e início da noite.

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No Plano Piloto, a temperatura mínima foi 17,6°C e a máxima pode chegar a 28ºC; outras regiões do DF amanheceram com 16ºC e podem bater os 30ºC nos momentos mais abafados do dia. Já a umidade fica entre 45% e 95% no centro de Brasília, enquanto no restante do DF varia de 50% a 100%.

"No fim de semana, o tempo permanece semelhante, com abertura de sol durante a manhã e aumento gradual da nebulosidade no período da tarde. Vale o adendo de que é esperada uma ligeira redução das chuvas e das temperaturas. No Plano Piloto, a máxima deve chegar a 26ºC", detalhou Pâmela Ávila, meteorologista do Inmet. Sextou!