InícioCidades DF
previsão do tempo

Brasília amanhece sob forte nevoeiro nesta sexta; veja fotos

Apesar do tempo aberto no restante da manhã, com o aparecimento pontual do sol, o céu deve permanecer encoberto na maior parte do dia

Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)
Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta sexta-feira (10/4), o Plano Piloto amanheceu sob forte nevoeiro, afetando a visibilidade de motoristas e exigindo que os trabalhadores saíssem de casa devidamente agasalhados. Apesar do tempo aberto no restante da manhã, com o aparecimento pontual do sol, o céu deve permanecer encoberto na maior parte do dia.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As chances de chuvas são baixas. Caso ocorram, serão isoladas, mas fortes, favorecidas pelo aquecimento diurno. Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo para precipitações intensas, chamando atenção também para a possibilidade de rajadas de vento moderadas e trovoadas. A previsão é que as tempestades ocorram no fim da tarde e início da noite. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira
    Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira Carlos Vieira/CB/DA Press
  • Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira
    Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira Carlos Vieira/CB/DA Press
  • Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira
    Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira Carlos Vieira/CB/DA Press
  • Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira
    Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira Carlos Vieira/CB/DA Press
  • Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira
    Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira Carlos Vieira/CB/DA Press
  • Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira
    Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira Carlos Vieira/CB/DA Press
  • Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira
    Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta sexta-feira Carlos Vieira/CB/DA Press

No Plano Piloto, a temperatura mínima foi 17,6°C e a máxima pode chegar a 28ºC; outras regiões do DF amanheceram com 16ºC e podem bater os 30ºC nos momentos mais abafados do dia. Já a umidade fica entre 45% e 95% no centro de Brasília, enquanto no restante do DF varia de 50% a 100%.

"No fim de semana, o tempo permanece semelhante, com abertura de sol durante a manhã e aumento gradual da nebulosidade no período da tarde. Vale o adendo de que é esperada uma ligeira redução das chuvas e das temperaturas. No Plano Piloto, a máxima deve chegar a 26ºC", detalhou Pâmela Ávila, meteorologista do Inmet. Sextou!

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 10/04/2026 08:50
SIGA
x