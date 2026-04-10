Agências do trabalhador oferecem vagas de garçom com salário de R$ 3,5 mil

Estão disponíveis 592 vagas de emprego nesta sexta-feira (10), nas agências do trabalhador do Distrito Federal. Destaca-se entre as oportunidades as de garçom, na Asa norte, com 10 vagas disponíveis e salário de R$ 3,5 mil. É exigido ensino fundamental completo e experiência prévia na área.

Também está disponível o posto de atendente de padaria, com 40 vagas, remuneração de R$ 1,7 mil e sem local fixo de trabalho. É preciso ter ensino médio completo, mas não há exigência de experiência.

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Os interessados podem se candidatar presencialmente, em uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana, ou de forma remota, fazendo o cadastro do currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS). O cadastro também vale para oportunidades futuras, com sistema que cruza dados de concorrentes com as empresas.



Empregadores também podem ofertar vagas nas agências. O cadastro é feito pessoalmente, nas unidades, ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br/. Também está disponível o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).