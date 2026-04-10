Colisão na BR-040 deixa feridos na saída de Santa Maria

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã desta sexta-feira (10/4), na BR-040, na saída de Santa Maria, sentido Brasília.
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Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a motociclista caída na pista após a colisão com o carro. Para evitar atingi-la, o motorista de um ônibus que trafegava pela rodovia realizou uma frenagem brusca. Com a manobra, alguns passageiros do coletivo acabaram se ferindo dentro do veículo. A ocorrência contou com o empenho de cinco viaturas.
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As equipes realizaram a triagem e o atendimento das vítimas no local. Ao todo, seis pessoas foram avaliadas e estabilizadas, sendo cinco passageiras do ônibus. Após o atendimento pré-hospitalar, todas foram encaminhadas a unidades hospitalares conforme orientação da regulação médica.
Outras duas vítimas seguiram para o hospital por meios próprios.
Devido à ocorrência, o trânsito no sentido Brasília sofreu impactos durante o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela organização do fluxo de veículos e pela preservação da área do acidente.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre a dinâmica exata da colisão.
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