Famílias e estudantes pedem mais segurança no trânsito da 913 Sul

O atropelamento de uma aluna de 11 anos, na última quinta-feira, na SGAS 913 da Asa Sul, assustou a comunidade de responsáveis e estudantes, que exigem mais segurança no trânsito da região. A aluna do 6º ano Bárbara Alves foi atropelada por uma moto quando atravessava a rua em frente ao Colégio Olimpo. Ela foi levada ao hospital após o ocorrido e recebeu alta médica ainda no mesmo dia, apenas com algumas escoriações nos braços e pernas.



Bárbara não se lembra do ocorrido e descobriu a dinâmica do atropelamento por relatos de suas colegas, que a acompanhavam. De acordo com as testemunhas, ela não viu o motociclista devido ao engarrafamento na via e, após ser atingida, foi arremessada para o canteiro ao lado da rua. O condutor da moto tentou desviar da pedestre e acabou caindo do veículo. Ambos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) e levados conscientes e orientados para o hospital.



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A mãe da estudante, Cecília Alves, 47 anos, conta que estava próxima ao local e foi ao encontro da filha o mais rápido o possível. "Foi um susto enorme. É muita sorte que não tenha acontecido nada", comentou. Segundo relatos de familiares e estudantes, a região da SGAS 913 é conhecida por acidentes similares e precisa de medidas de segurança viária como faixa de pedestres, semáforos, quebra-molas e radares de velocidade.



No mesmo dia do atropelamento de Bárbara, outro estudante do Olimpo passou por uma situação semelhante. Saindo a pé da escola para almoçar, Paulo Henrique, do 9º ano, foi atingido por um carro, que não freou a tempo de evitar o choque com o garoto. Paulo conta que estava chovendo muito naquela tarde e, mesmo tomando bastante cuidado para atravessar a rua, ainda assim foi atingido. Ele não precisou de atendimento médico, mas teve uma lesão no joelho direito.

Problemas frequentes

A circulação de carros na SGAS 913 é constante e recebe o fluxo de veículos vindos do fim do Parque da Cidade, do Olimpo, da Escola Pública Bilíngue de Libras e de outros colégios da região. O trânsito também é agravado no horário de saída dos estudantes, por volta das 13h, quando os responsáveis, por falta de estacionamento adequado, estacionam nas faixas laterais da via para esperar as crianças. Dessa forma, as famílias acabam atravessando a via diariamente para chegar ao carro.

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Entre a comunidade, uma opinião é unânime: uma faixa de pedestres deveria ser instalada no local, para garantir a segurança dos alunos, que saem a pé da escola em grupos na hora do almoço. Atualmente, eles atravessam ao menos duas vias movimentadas e sem sinalização para chegar à W5 Sul.

Cecília, mãe da menina vítima de atropelamento, afirma que buscou a escola após o ocorrido. Em resposta, a instituição afirmou que busca a instalação de uma faixa de pedestre no local há mais de uma década. A direção do colégio Olimpo informou que já protocolou pedidos junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e à Administração Regional da Asa Sul, em conjunto com outras instituições de ensino vizinhas, para a instalação de uma faixa de pedestres. “Reforçamos que a segurança viária na região é uma preocupação constante”, informou, em nota. Após o acidente, também foi reiterada formalmente a solicitação, relatando o ocorrido.

Em análise



Em nota, o Detran-DF informa que há um registro de demanda referente à SGAS 913, que se encontra em processo regular de análise técnica. De acordo com a autarquia, o local passará por uma reavaliação prioritária pelas equipes técnicas. O objetivo é verificar a necessidade do aumento da segurança viária, incluindo a implantação da faixa de pedestres.

O órgão destacou que as solicitações podem ser feitas tanto por instituições, quando pela própria comunidade, no setor de protocolo do Detran-DF, nas unidades da 913 Sul ou de Taguatinga.

Para pedir a instalação de faixas de pedestres, vagas de estacionamento destinadas a idosos e pessoas com deficiência, entre outras ações, é necessário preencher formulário específico, informando o tipo de pedido, o endereço completo do local e seus dados pessoais. As demandas também podem ser registradas diretamente na Administração Regional, que encaminhará o pedido ao Detran-DF.

Após a análise do pedido, será emitido um parecer técnico pela área competente do departamento, que seguirá critérios técnicos como volume de tráfego, fluxo de pedestres e características da via. A solicitação pode ser acompanhada pelo Protocolo do Detran-DF ou pelo telefone 154.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates