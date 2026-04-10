Debate em Brasília discute suporte psicológico para crianças superdotadas

O evento reúne especialistas na Asa Sul para discutir a importância do suporte psicológico e combater a desinformação sobre altas habilidades - (crédito: Divulgação / Casa Thomas Jefferson)

A Casa Thomas Jefferson realiza, nesta próxima terça-feira (16/4), um debate voltado ao desenvolvimento de crianças com altas habilidades. O encontro acontece na unidade da Asa Sul, em Brasília, e propõe ampliar a compreensão sobre como a superdotação impacta não apenas o desempenho escolar, mas também aspectos emocionais e sociais.

Com o tema “Impactos da superdotação no desenvolvimento e na aprendizagem: a importância do suporte psicológico”, o evento será gratuito e reunirá especialistas para discutir os desafios e as necessidades específicas desse público. A proposta é promover uma reflexão sobre a importância do acompanhamento adequado no desenvolvimento integral dessas crianças.

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A roda de conversa contará com a participação das especialistas Cristiana Aspesi, Patrícia Villa, Monica Dória e Tânia Guimarães. As convidadas devem trazer diferentes perspectivas sobre o tema, abordando desde a identificação das altas habilidades até o papel do suporte psicológico no acompanhamento dessas crianças.

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A iniciativa é voltada para famílias, educadores e demais interessados em aprofundar o conhecimento sobre o assunto. Além disso, busca incentivar a construção de ambientes mais acolhedores, inclusivos e preparados para atender às demandas de crianças superdotadas.

Debate amplia olhar sobre superdotação

A psicóloga escolar Patrícia Villa, da Casa Thomas Jefferson, destacou ao Correio a importância de promover debates qualificados sobre altas habilidades e superdotação. Segundo ela, o tema tem ganhado visibilidade na mídia, mas ainda é cercado por desinformação. “Com as redes sociais, há uma grande disseminação de conteúdos sem base científica, muitas vezes produzidos por pseudo profissionais que falam o que as pessoas querem ouvir”, afirma.

Para a especialista, eventos como esse são fundamentais para orientar as famílias e oferecer informações confiáveis. Ela ressalta que esses espaços também contribuem para que pais e responsáveis compreendam melhor o desenvolvimento dessas crianças e jovens.

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Patrícia reforça ainda que reconhecer e estimular altas habilidades é essencial para o desenvolvimento saudável. “Quando esse potencial não é trabalhado, pode gerar frustração e impactos emocionais. Muitas dessas crianças acabam se sentindo deslocadas, apresentando comportamentos como isolamento ou agressividade, justamente por não terem suas habilidades reconhecidas”, pontua.

A psicóloga alerta que a falta de incentivo pode representar um prejuízo tanto individual quanto coletivo. “Deixar de desenvolver essas capacidades é desperdiçar potencial. Essas crianças podem não alcançar, no futuro, tudo o que poderiam se tivessem sido estimuladas desde cedo”, afirma.

Serviço

Quando: 16 de abril de 2026 (terça-feira), das 19h30 às 21h

16 de abril de 2026 (terça-feira), das 19h30 às 21h Onde: Casa Thomas Jefferson - Asa Sul, Brasília (DF)

Casa Thomas Jefferson - Asa Sul, Brasília (DF) Quanto: gratuito, mediante reserva pelo site oficial do evento. CLIQUE AQUI PARA GARANTIR!

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

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