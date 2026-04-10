Dupla Sena de Páscoa: 30 dos 50 ganhadores do Guará receberam o prêmio

Faixa na entrada da lotérica Nossa Senhora Aparecida, no Guará II, onde foi feito o bilhete vencedor da Dupla Sena de Páscoa - (crédito: Fotos: Divulgação)

A Caixa Econômica Federal informou que 30 das 50 cotas do bolão vencedor da Dupla Sena de Páscoa já iniciaram o processo de resgate do prêmio. As outras 20 cotas ainda não deram entrada no procedimento, segundo o banco. O caso chama atenção no Guará, onde a aposta foi registrada e segue cercado de curiosidade sobre a identidade dos ganhadores.

Desde o sorteio, realizado no sábado passado (4/4), o prêmio movimenta a rotina da região. O valor total ultrapassa R$ 10 milhões e foi dividido entre os participantes do bolão. Cada uma das 50 cotas tem direito a R$ 200.989,19. Além disso, os participantes também dividem R$ 51.148,50 referentes ao prêmio da quina. A divisão igualitária é comum em bolões, que são apostas coletivas organizadas por grupos.

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O resgate de prêmios de loteria exige que o ganhador apresente o bilhete ou comprovante da cota, além de documentos pessoais, em uma agência da Caixa.

Como foi feito o bolão vencedor

O bolão responsável pelo prêmio foi registrado na Lotérica Nossa Senhora Aparecida, na QE 17 do Guará II. A aposta reuniu 50 participantes e teve custo total de R$ 840. Cada pessoa investiu R$ 16,80.

O grupo apostou em um conjunto de 10 jogos com oito dezenas cada. Essa estratégia amplia as chances de acerto, já que permite combinar mais números do que uma aposta simples. Com isso, o bolão conseguiu acertar as seis dezenas da Dupla Sena de Páscoa.

Esse tipo de sorteio especial costuma atrair apostadores por oferecer prêmios mais elevados. No caso deste concurso da Dupla Sena de Páscoa, o valor total chegou a R$ 10.049.459,50 para cada um dos quatro acertadores do prêmio principal.

Movimento e impacto na região

Após a divulgação do resultado, a movimentação na lotérica aumentou. Segundo a atendente Darliane Siqueira, responsável pelo caixa 5 onde a aposta foi registrada, a procura por jogos cresceu nos dias seguintes. “Tem muita gente entrando em contato. Aumentou bastante a procura pelos nossos jogos”, afirma.

Apesar de parte dos cotistas já ter iniciado o resgate, a identidade dos ganhadores segue desconhecida. A Caixa não divulga nomes, apenas informa o local onde a aposta foi feita.

O assunto, no entanto, virou tema frequente em conversas informais. Moradores e comerciantes levantam hipóteses sobre quem seriam os vencedores. Algumas versões apontam para comerciantes da Feira do Guará. Outras mencionam vendedores ambulantes ou comerciantes locais.