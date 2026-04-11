Maratona Brasília será um passeio por cartões-postais da capital

Os trajetos irão passar por diversos pontos turísticos da capital, entre os quais a Torre de TV, a Ponte JK e o Jardim Botânico - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A tradicional Maratona Brasília, promovida pelo Correio Braziliense, será dividida em quatro dias e terá trajetos adaptados para todas as necessidades, incluindo percursos de meia-maratona, maratona tradicional e diversos outros desafios que irão fazer os atletas superarem seus limites. As inscrições podem ser feitas através deste site.

Além da tradicional maratona de 42,195km, os trajetos de 3km (caminhada), 5km, 10km e 21km também poderão ser percorridos. A 35ª edição da corrida retorna com desafios extras para incentivar os corredores a se esforçarem ainda mais. O Desafio BSB 66 anos propõe um trajeto de 21km (meia-maratona) em 20 de abril, uma segunda-feira, e a maratona completa será no dia do aniversário da cidade. O Desafio JK, por sua vez, é composto por duas meias-maratonas, dividindo 42km nos dias 20 e 21 deste mês.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Defensoria Pública chega a escolas de Sobradinho para atendimento assistencial

Com ainda mais inovação, a edição deste ano também está nas pistas. O Desafio Brasília Sem Limites será realizado nos quatro dias de provas unindo os trajetos de 5km, 10km, 21km e 42km. Miguel Jabour, assessor de relações institucionais do Correio, explica que a premiação não é o foco principal, entretanto, medalhas e troféus foram preparados para os corredores. "Nos trajetos convencionais, os atletas irão receber medalhas. Nos percursos dos desafios, os atletas irão receber mais medalhas de acordo com a quantidade de provas que completarem", disse.

Leia também: Brasília Teama amplia debate sobre autismo em edição no Museu Nacional

Os trajetos irão passar por diversos pontos turísticos da capital. Todas as provas terão saída no Museu da República. Entre os locais por onde os corredores irão passar estão: a Torre de TV, o Museu da República, a Praça dos Três Poderes, a Ponte JK, a Esplanada dos Ministérios e o Jardim Botânico.

Mais do que uma corrida

Segundo Miguel Jabour, a prioridade da organização é oferecer um trajeto seguro para todos os participantes. "O objetivo é proporcionar uma experiência memorável, com medalha de participação e uma celebração esportiva que valorize o espírito festivo do brasileiro", afirmou. Segundo Jabour, durante todo os percursos, água e assistência médica estarão disponíveis para auxiliar os participantes durante a realização das provas.

Leia também: Debate em Brasília discute suporte psicológico para crianças superdotadas

Além dos pontos de hidratação e assistência médica, o kit dos corredores também foi pensado para oferecer mais segurança aos atletas. "Uma novidade é a inclusão de camisetas com proteção UV no kit do corredor. Sabemos como essa época do ano costuma castigar um pouco mais os atletas", afirmou Jabour. A expectativa do evento é reunir seis mil pessoas em todos os quatro dias de provas.

Os kits da corrida poderão ser retirados nos dias 16 e 17 de abril, de 10h às 22h, no Espaço Jardim Urbano, 3º Piso do Shopping Conjunto Nacional. A retirada deve ser feita pelo atleta inscrito, mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante de inscrição. O recebimento do material por terceiros só poderá ser feito com autorização e cópia do documento do atleta inscrito. Atletas acima de 60 anos devem retirar o kit obrigatoriamente de forma presencial.

Leia também: Embrapa Cerrados realiza feira com foco em produtos nativos

A Neoenergia, também irá participar da corrida, realizando o projeto Aulas com Energia. Para isso, a Unidade Móvel Educativa (UME) estará equipada com geração fotovoltaica, eólica e experimentos interativos, onde, por meio de um expositor, os visitantes conseguirão ver como essas gerações de energia funcionam. No interior do veículo, ativações interativas como realidade aumentada, projeções mapeadas e jogos educativos. O caminhão estará no local das corridas durante os quatro dias.

Serviço:

SERVIÇO

Dia 18/04 (sábado): Corrida Kids - 15h. 5km - 17h.

Dia 19/04 (domingo): 5km e 10km - 7h.

Dia 20/04 (segunda): 5km e 21km - 6h30.

Dia 21/04 (terça): 3km, 5km, 10km, 21km ou 42km