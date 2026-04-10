Vídeo: homem é preso após tentar matar ex-companheira na Asa Sul

O homem foi preso horas após o crime - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem, 52 anos, foi preso no início da noite desta sexta-feira (10/4), horas após agredir e atropelar a ex-companheira no Setor de Rádio e TV Sul (SRTVS), na Asa Sul.

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A tentativa de feminicídio aconteceu na tarde desta sexta-feira (10/4). Segundo a polícia, o homem agrediu a mulher com socos e chutes e, depois disso, enquanto tentava fugir do local, tentou passar com o carro por cima da mulher. A ocorrência foi atendida pelo 1° Batalhão da PMDF.

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O homem foi preso dentro do carro que usou para atropelar a mulher e fugir (foto: Reprodução/PMDF)

Testemunhas informaram à polícia que o homem empreendeu fuga sentido Riacho Fundo. Com essa informação, a corporação intensificou o patrulhamento na região do Lago Sul e Setor de Embaixadas. O carro que o homem utilizou para atropelar a mulher e fugir foi encontrado perto do Zoológico, sentido Telebrasília. Após ser localizado e preso, o homem foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Asa Sul (DEAM I), onde será autuado por tentativa de feminicídio. O estado de saúde atualizado da vítima não foi informado.

